A világ minden tájáról érkeznek majd tűzoltók Szolnokra

Látogass el Szolnokra a Tiszai hajósok terére augusztus 20 és 24 között, garantáljuk a libabőrös élmenyt! – így hívja fel a figyelmet a Magyar Tűzoltósport Egyesület hivatalos social media oldalukon, és valóban! Úgy tűnik izgalmas öt napnak nézünk elébe, ugyanis Szolnokon rendezik majd meg a FireFit European Championship 2025 nemzetközi tűzoltó versenyt.

Szolnok ad otthont a 2025-ös FireFit European Championship nemzetközi tűzoltó versenynek

Forrás: Nagy Balázs Archív

Nemzetközi tűzoltó verseny Szolnokon

Már folynak az előkészületek, ugyanis öt nap múlva kezdetét veszi az európai szintű verseny. Hamarosan egy hatalmas torony jelzi majd a verseny magyarországi helyszínét, melyet ismét vármegyeszékhelyünk biztosítja. A szervezők elmondták: mérhetetlen összefogással sikerült megvalósítani, hogy a FireFit-et Szolnokra hozzák.

A versenyen 12 ország 250 tűzoltója méretteti majd meg magát, akik nem mellesleg Európa legjobbjai, köztük szurkolhatunk majd a magyar csapatoknak is.

A megmérettetés mellett, számos egyéb programmal, street food fogásokkal és persze fergeteges hangulattal várják a látogatókat, akik garantáltan izgalmas és felejthetetlen élménnyel fognak gazdagodni.