augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzetközi tűzoltó verseny

1 órája

A világ minden tájáról érkeznek majd tűzoltók Szolnokra

Címkék#FireFit Tűzoltó Verseny#nemzetközi verseny#tűzoltó

Európai szintű versenynek ad otthont Szolnok. A nemzetközi tűzoltó verseny több száz indulója között a magyarok is megméretik majd magukat. A versenyzőket tekintve már most úgy tűnik

Dobos Zsófia Tünde

Látogass el Szolnokra a Tiszai hajósok terére augusztus 20 és 24 között, garantáljuk a libabőrös élmenyt! – így hívja fel a figyelmet a Magyar Tűzoltósport Egyesület hivatalos social media oldalukon, és valóban! Úgy tűnik izgalmas öt napnak nézünk elébe, ugyanis Szolnokon rendezik majd meg a FireFit European Championship 2025 nemzetközi tűzoltó versenyt.

Idén Szolnokon rendezik a nemzetközi tűzoltó versenyt.
Szolnok ad otthont a 2025-ös FireFit European Championship nemzetközi tűzoltó versenynek
Forrás: Nagy Balázs Archív

Nemzetközi tűzoltó verseny Szolnokon

Már folynak az előkészületek, ugyanis öt nap múlva kezdetét veszi az európai szintű verseny. Hamarosan egy hatalmas torony jelzi majd a verseny magyarországi helyszínét, melyet ismét vármegyeszékhelyünk biztosítja. A szervezők elmondták: mérhetetlen összefogással sikerült megvalósítani, hogy a FireFit-et Szolnokra hozzák.

A versenyen 12 ország 250 tűzoltója méretteti majd meg magát, akik nem mellesleg Európa legjobbjai, köztük szurkolhatunk majd a magyar csapatoknak is.

A megmérettetés mellett, számos egyéb programmal, street food fogásokkal és persze fergeteges hangulattal várják a látogatókat, akik garantáltan izgalmas és felejthetetlen élménnyel fognak gazdagodni.

.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu