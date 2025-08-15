31 perce
A világ minden tájáról érkeznek majd tűzoltók Szolnokra
Európai szintű versenynek ad otthont Szolnok. A nemzetközi tűzoltó verseny több száz indulója között a magyarok is megméretik majd magukat. A versenyzőket tekintve már most úgy tűnik
Látogass el Szolnokra a Tiszai hajósok terére augusztus 20 és 24 között, garantáljuk a libabőrös élmenyt! – így hívja fel a figyelmet a Magyar Tűzoltósport Egyesület hivatalos social media oldalukon, és valóban! Úgy tűnik izgalmas öt napnak nézünk elébe, ugyanis Szolnokon rendezik majd meg a FireFit European Championship 2025 nemzetközi tűzoltó versenyt.
Nemzetközi tűzoltó verseny Szolnokon
Már folynak az előkészületek, ugyanis öt nap múlva kezdetét veszi az európai szintű verseny. Hamarosan egy hatalmas torony jelzi majd a verseny magyarországi helyszínét, melyet ismét vármegyeszékhelyünk biztosítja. A szervezők elmondták: mérhetetlen összefogással sikerült megvalósítani, hogy a FireFit-et Szolnokra hozzák.
A versenyen 12 ország 250 tűzoltója méretteti majd meg magát, akik nem mellesleg Európa legjobbjai, köztük szurkolhatunk majd a magyar csapatoknak is.
A megmérettetés mellett, számos egyéb programmal, street food fogásokkal és persze fergeteges hangulattal várják a látogatókat, akik garantáltan izgalmas és felejthetetlen élménnyel fognak gazdagodni.
