Európa-bajnokság

4 órája

Ismét szárnyaltak a szolnoki légtornászok: éremesővel tért haza Prágából a csapat – galériával

Ismét öregbítették Szolnok nevét. A New Step Fitnesz- és Táncstúdió csapata a közelmúltban tért haza a Prágában rendezett rúdsport és légtorna Európa-bajnokságról, ahol kiváló eredményeket értek el a levegő akrobatái.

Rimóczi Ágnes

Hetvenkét érmet – köztük 31 aranyat – szerzett a magyar csapat a közelmúltban, Prágában rendezett rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon. Köztük a New Step Fitnesz- és Táncstúdió is remekelt. A versenyzők közül többen életre szóló élményekről számoltak be, hírportálunk pedig kiváló eredményeikről ad hírt.

New Step Fitnesz- és Táncstúdió sikerei
A New Step Fitnesz- és Táncstúdió csapata szárnyalt a Prágában rendezett rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon
Forrás: New Step Fitnesz és Táncstúdió

– Nemrég tértünk haza az Európa Bajnokságról Prágából. Egyesületünk eddigi legnagyobb csapata vett részt a versenyen, melyről rengeteg élménnyel, tapasztalattal és éremmel tértünk haza – foglalták össze röviden a nemzetközi verseny történéseit, eredményeit a New Step táncstúdió illetékesei.

Hozzátették: összesen huszonegy versenyzővel és három edzővel képviselték Magyarországot, a Magyar Levegősportok Szövetségét és természetesen Szolnokot. A versenyen karika, hammock, silk és rúd szakágakban, a varsity kategóriától egészen a senior korosztályig álltak színpadra sportolóik.

– Sokan most először versenyeztek Eb-n, mások már többszörös nemzetközi rutinnal léptek színpadra, de mindannyian ugyanazzal az elszántsággal, alázattal és csapatszellemmel dolgoztak a céljaikért – hangsúlyozták a stúdió vezetői, akik nagyon büszkék a csapat tagjaira.

A színvonalas mezőnyben versenyezve összesen négy arany, 12 ezüst és öt bronz érmet hoztak haza Szolnokra.

– És nincs megállás. Decemberben jön a világbajnokság Magyarországon, amin még nagyobb csapattal veszünk részt, hiszen azok is ott lesznek velünk, akik nem tudtak elutazni velünk most Prágába – tették hozzá várakozással.

Prágában remekelt a szolnoki New Step Fitnesz- és Táncstúdió

Fotók: New Step Fitnesz- és Táncstúdió

A New Step Fitnesz- és Táncstúdió eredményei

  • Aranyérmet szerzett Dancz Boglárka • Hammock Competitive, Sáfián Kamilla • Hammock Amateur, Márton Hanga Lea & Maródi Bori • Rúd Duo és Müller Luca Bíborka & Fehér Alíz • Karika Duo.
  • Ezüstérmes lett Versegi Kinga • Rúd Amateur, Márton Hanga Lea • Hammock Competitive, Dancz Boglárka • Silk Competitive, Müller Luca Bíborka • Hammock Amateur, Márton Hanga Lea & Maródi Bori • Karika Duo, Sáfián Kamilla • Silk Amateur, Sáfián Kamilla • Karika Amateur, Lőkös Bianka Eszter • Karika Amateur, Uri-Boda Barna • Silk Competitive, Uri-Boda Barna • Karika Competitive, Földi Szabina • Hammock Amateur, Uri-Boda Borka & Füleky Nóra Léda • Silk Duo és Versegi Vivien • Silk Amateur.
  • Bronzérmet nyert Márton Hanga Lea • Silk Competitive, Maródi Bori • Karika Competitive, Sebők Melinda Petra & Szilágyi Szófia • Karika Duo, Tóth Jázmin • Hammock Amateur.
  • Negyedik helyezések: Uri-Boda Borka • Hammock Competitive, Versegi Vivien & Versegi Kinga • Karika Duo, Imre Nikoletta & Kiss Panka Izabella • Silk Duo.
  • Ötödik helyezések: Ványi Viktória • Hammock Competitive, Dancz Boglárka • Karika Competitive, Tóth Jázmin • Silk Amateur, Földi Szabina • Silk Amateur, Ványi Viktória • Silk Competitive
  • Hatodik heyezések: Versegi Kinga • Karika Competitive, Kristály Tamara • Silk Competitive, Uri-Boda Borka • Silk Competitive.
  • Hetedik helyezés: Ványi Viktória • Rúd Amateur.
  • Nyolcadik helyezés: Kollár Csenge • Silk Competitive.
  • Tizenkettedik hely: Márton Hanga Lea • Rúd Competitive.

 

