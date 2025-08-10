Ismét szárnyaltak a szolnoki légtornászok: éremesővel tért haza Prágából a csapat – galériával

Hetvenkét érmet – köztük 31 aranyat – szerzett a magyar csapat a közelmúltban, Prágában rendezett rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon. Köztük a New Step Fitnesz- és Táncstúdió is remekelt. A versenyzők közül többen életre szóló élményekről számoltak be, hírportálunk pedig kiváló eredményeikről ad hírt.

A New Step Fitnesz- és Táncstúdió csapata szárnyalt a Prágában rendezett rúdsport és légtorna Európa-bajnokságon

Forrás: New Step Fitnesz és Táncstúdió

– Nemrég tértünk haza az Európa Bajnokságról Prágából. Egyesületünk eddigi legnagyobb csapata vett részt a versenyen, melyről rengeteg élménnyel, tapasztalattal és éremmel tértünk haza – foglalták össze röviden a nemzetközi verseny történéseit, eredményeit a New Step táncstúdió illetékesei.

Hozzátették: összesen huszonegy versenyzővel és három edzővel képviselték Magyarországot, a Magyar Levegősportok Szövetségét és természetesen Szolnokot. A versenyen karika, hammock, silk és rúd szakágakban, a varsity kategóriától egészen a senior korosztályig álltak színpadra sportolóik.

– Sokan most először versenyeztek Eb-n, mások már többszörös nemzetközi rutinnal léptek színpadra, de mindannyian ugyanazzal az elszántsággal, alázattal és csapatszellemmel dolgoztak a céljaikért – hangsúlyozták a stúdió vezetői, akik nagyon büszkék a csapat tagjaira.

A színvonalas mezőnyben versenyezve összesen négy arany, 12 ezüst és öt bronz érmet hoztak haza Szolnokra.

– És nincs megállás. Decemberben jön a világbajnokság Magyarországon, amin még nagyobb csapattal veszünk részt, hiszen azok is ott lesznek velünk, akik nem tudtak elutazni velünk most Prágába – tették hozzá várakozással.