1 órája
Gőzfelhőben ünnepelt Szolnok – ilyen volt a város születésnapja – galériával, videóval
Szolnok születésnapját különleges programokkal ünnepelték a hétvégén. A nosztalgiavonat érkezése igazi időutazássá tette a város napját, amelyhez koncertek és családi események is kapcsolódtak. Fotókon és videón mutatjuk a különleges eseményt.
És begördült a gőzös Szolnokra – pont úgy, ahogyan 178 esztendővel ezelőtt az Indóházhoz. A látványos nosztalgiavonat most szombaton is nagy sikert aratott, ráadásul Pestről is rengetegen vettek részt a múltidéző utazáson.
Augusztus 30-án Szolnok születésnapját ünneplő programok vártak minden érdeklődőt, és persze szeptember 1-je is különleges dátum Szolnok életében. 1847-ben ezen a napon adták át a Pest–Szolnok vasútvonalat, amely a település fejlődésének egyik mérföldköve lett.
Berobogott Szolnokra a nosztalgiavonatFotók: Nagy Balázs
A jubileum idén a Szolnok 950 rendezvénysorozat részeként zajlott, a Város Napján. A szervezők változatos eseményekkel, koncertekkel és családi programokkal várták az érdeklődőket.
