augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Szolnok 950

1 órája

Gőzfelhőben ünnepelt Szolnok – ilyen volt a város születésnapja – galériával, videóval

#szoljon videó#Szolnok 950#vasúttörténet#nosztalgiavonat

Szolnok születésnapját különleges programokkal ünnepelték a hétvégén. A nosztalgiavonat érkezése igazi időutazássá tette a város napját, amelyhez koncertek és családi események is kapcsolódtak. Fotókon és videón mutatjuk a különleges eseményt.

Nagy Balázs

És begördült a gőzös Szolnokra – pont úgy, ahogyan 178 esztendővel ezelőtt az Indóházhoz. A látványos nosztalgiavonat most szombaton is nagy sikert aratott, ráadásul Pestről is rengetegen vettek részt a múltidéző utazáson.

nosztalgiavonat
A Szolnok 950 jubileumi rendezvény részeként a nosztalgiavonat megérkezése tette emlékezetessé a napot
Fotó: Nagy Balázs

Augusztus 30-án  Szolnok születésnapját ünneplő programok vártak minden érdeklődőt, és persze szeptember 1-je is különleges dátum Szolnok életében. 1847-ben ezen a napon adták át a Pest–Szolnok vasútvonalat, amely a település fejlődésének egyik mérföldköve lett.

Berobogott Szolnokra a nosztalgiavonat

Fotók: Nagy Balázs

A jubileum idén a Szolnok 950 rendezvénysorozat részeként zajlott, a Város Napján. A szervezők változatos eseményekkel, koncertekkel és családi programokkal várták az érdeklődőket.

 

