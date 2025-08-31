Gőzfelhőben ünnepelt Szolnok – ilyen volt a város születésnapja – galériával, videóval

És begördült a gőzös Szolnokra – pont úgy, ahogyan 178 esztendővel ezelőtt az Indóházhoz. A látványos nosztalgiavonat most szombaton is nagy sikert aratott, ráadásul Pestről is rengetegen vettek részt a múltidéző utazáson.

A Szolnok 950 jubileumi rendezvény részeként a nosztalgiavonat megérkezése tette emlékezetessé a napot

Fotó: Nagy Balázs

Augusztus 30-án Szolnok születésnapját ünneplő programok vártak minden érdeklődőt, és persze szeptember 1-je is különleges dátum Szolnok életében. 1847-ben ezen a napon adták át a Pest–Szolnok vasútvonalat, amely a település fejlődésének egyik mérföldköve lett.