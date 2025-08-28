augusztus 28., csütörtök

Ez mindenkit érint: idén változik az őszi óraátállítás időpontja, itt a dátum!

Számos hír keringett róla, így évről évre csak latolgatjuk, vajon mikor törlik el az óraátállítást. Jelenleg úgy tűnik, hogy egyelőre marad, idén ráadásul meglepetéssel érkezik. Hamarosan véget ér a nyári időszámítás, mit kell tudnunk ennek kapcsán? Mutatjuk!

Dobos Zsófia Tünde

Hamarosan csak azt vesszük észre, hogy mikor reggel felkelünk és megkezdjük a készülődést a munkába, az iskolába, odakint még bőven korom fekete eget látunk. Félálomban kicsit megzavarodunk, ránézünk az órára, és rájövünk, nincs itt semmi baki. Hamarosan véget ér ugyanis a nyári időszámítás, és megkezdődik a téli, vele együtt pedig az őszi óraátállítást is meg kell ejtenünk. De vajon mikor? 

nyári időszámítás
Hamarosan véget ér a nyári időszámítás, de mikor van az őszi óraátállítás
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Véget ér a nyári időszámítás, de mikor kell átállítanunk az óránkat?

Idén korábban kell átállítanunk óráinkat, mint ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk. 2025-ben ez a nap október 26-ra esik, és az éjszaka folyamán kerül rá sor: vasárnap hajnalban a mutatókat 3 óráról 2 órára kell visszaállítani – hívta fel a figyelmet a Baon.hu. Példaként bemutatva, 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én,  2022-ben pedig október 30-án tekertük á a mutatókat.

A visszaállított órák miatt egy órával tovább alhatunk, aminek sokan örülhetnek, ám mindez számos egyéb hatással bír szervezetünkre. Sokan tapasztalják például, hogy a biológiai óra nehezen alkalmazkodik a hirtelen változáshoz. A Baon.hu egy természetgyógyásztól kérdezte meg, milyen gyakorlatokat javasol ahhoz, hogy könnyebbé váljon az átállás

Negatív hatásairól pedig hírportálunkon olvashattak.

Hallottuk a hír, de vajon tényleg eltörlik az óraátállítást?

Ahogy korábban már portálunkon beszámoltunk róla, az EU-ban évek óta vita tárgya az óraátállítás megszüntetése. 2018-ban az Európai Bizottság javaslatot tett a gyakorlat eltörlésére, miután egy online közvélemény-kutatásban az európaiak 84 százaléka támogatta ezt.

Azonban a tagállamok nem tudnak megegyezni, hogy a téli vagy a nyári időszámítás maradjon, így visszavonták ezzel kapcsolatos javaslatot, emiatt pedig előreláthatóan nem lehet megszüntetni az óraátállítást.

 

