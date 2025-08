Egy élet a haza és a közösség szolgálatában – 90 éves lett Békés Mihály

A Ceglédi Városi Televízió tájékoztatása szerint, a nyugállományú alezredes, Békés Mihály köszöntése a Ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület Klubházában történt meg.

A Ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai köszöntötték nyugállományú alezredes tagtársukat

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Nyugállományú alezredest köszöntöttek

Születésnapja alkalmából köszöntötték társukat a Ceglédi Dózsa György Honvéd Nyugdíjas Egyesület tagjai, aki kilencvenedik születésnapját ünnepelte július 25-én. Békés Mihály pipafaragó mester katonai behívóját 1953-ban kapta kézhez, és három év múlva kiváló minősítéssel végzett hadnagyként, majd később is folyamatos előre lépéseknek örvendhetett. 1974-ben helyezték Ceglédre, a 3. hadtest parancsnokság hadtáp helyetteseként, ekkor már alezredesi ranggal . Pontosan 37 esztendővel és 16 kitüntetéssel később innen is vonult nyugdíjba.

Békés Mihály, nyugállományú alezredes

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Dr. Csáky András, Cegléd polgármestere is köszöntötte az ünnepeltet emléklappal és ajándékcsomaggal. A polgármester örömmel mesélte, hogy szerencsére egyre több idős köszönthetnek a városban. Az ünnepélyes napon a Hadkiegészítő és Toborzó Központ munkatársai emléklappal érkeztek, melyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség személyi állománya nevében nyújtottak át Békés Mihály számára. Emellett a nyugállományú alezredesnek egy fapajzsot is átadtak a Magyar Honvédség vitéz Reviczky László I. területvédelmi parancsnokság nevében.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség személyi állománya nevében is köszöntötték

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Érettségi után került fókuszba a pipázás

Békés Mihály életébe az érettségi után a pipázás kiemelt helyet kapott, és bár ez egy ideig abbamaradt, 37 éves korában ismét beleszeretett gyűjtésükbe és faragásukba is. Korábban kifaragta Cegléd címerét is, és körülbelül száz pipát készített eddig. Káprázatos munkáiból többször kiállítást is rendeztek.

A nyugállományú alezredes egyben pipafaragó mester is

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Elismerései:

Pest Megye Művészetéért díj

Cegléd Város Kultúrájáért díj

Magyar Kultúra Lovagja cím

Honvédelemért elismerés

A hosszú élet titka

— Azt emelném ki, hogy mindig szerettem a munkát, amit rám bíztak. Mindig arra törekedtem, hogy a legjobb tudásom szerint hajtsam végre, és ez engem is nyugtatott, meg azokat is, akik kérték a munkát — mesélte mosolyogva Békés Mihály. A nyugállományú alezredes látása megromlott, ezért már más irányt vett faragási munkássága. Márr nem aprólékos munkákat készít, hanem táblás fákba faragja műveit.