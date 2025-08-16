augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Hagyományteremtés

1 órája

Különleges sportnapot tartottak a ceglédi Kövesdy farmon

#rendezvény#ökölvívás#sportesemény

Különleges sporteseménynek adott otthont a közelmúltban a ceglédi Kövesdy farm. Első alkalommal rendeztek ugyanis ökölvívó sportnapot, amelyre mintegy 120 fő érkezett az ország különböző részeiről és a határon túlról is.

Nyitrai Fanni

Az ökölvívó sportnapon résztvevők nemcsak edzéseken, hanem páros mérkőzéseken is kipróbálhatják magukat, a szervezők célja pedig a hagyományteremtés és az ökölvívás népszerűsítése volt.

Az ökölvívó sportnap Cegléden volt, amelyre az ország határain túlról is érkeztek.
Az ökölvívó sportnap első alkalommal került megrendezésre
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Ökölvívó sportnap Cegléden

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint első alkalommal került megrendezésre a sportnap. A Kövesdy farmra körülbelül 120 érdeklődő érkezett az ország különböző pontjairól, valamint a határon túlról is – például Nagyváradról. 

ceglédi ökölvívó sportnap
A fiatalok egy igazán mozgalmas napot tudhattak maguk mögött
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A rendezvény célja a hagyományteremtés mellett az ökölvívó sportág népszerűsítése volt. A programot Kövesdy Zsolt és Németh Csaba, a Főnix Box Club Egyesület alelnöke és vezetőedzője szervezte meg.

ökölvívás Cegléd
A nap folyamán az edzés mellett páros mérkőzésekre került sor
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

 

