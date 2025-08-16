Különleges sportnapot tartottak a ceglédi Kövesdy farmon

Az ökölvívó sportnapon résztvevők nemcsak edzéseken, hanem páros mérkőzéseken is kipróbálhatják magukat, a szervezők célja pedig a hagyományteremtés és az ökölvívás népszerűsítése volt.

Az ökölvívó sportnap első alkalommal került megrendezésre

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

Ökölvívó sportnap Cegléden

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint első alkalommal került megrendezésre a sportnap. A Kövesdy farmra körülbelül 120 érdeklődő érkezett az ország különböző pontjairól, valamint a határon túlról is – például Nagyváradról.

A fiatalok egy igazán mozgalmas napot tudhattak maguk mögött

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A rendezvény célja a hagyományteremtés mellett az ökölvívó sportág népszerűsítése volt. A programot Kövesdy Zsolt és Németh Csaba, a Főnix Box Club Egyesület alelnöke és vezetőedzője szervezte meg.