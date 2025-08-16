1 órája
Különleges sportnapot tartottak a ceglédi Kövesdy farmon
Különleges sporteseménynek adott otthont a közelmúltban a ceglédi Kövesdy farm. Első alkalommal rendeztek ugyanis ökölvívó sportnapot, amelyre mintegy 120 fő érkezett az ország különböző részeiről és a határon túlról is.
Az ökölvívó sportnapon résztvevők nemcsak edzéseken, hanem páros mérkőzéseken is kipróbálhatják magukat, a szervezők célja pedig a hagyományteremtés és az ökölvívás népszerűsítése volt.
Ökölvívó sportnap Cegléden
Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint első alkalommal került megrendezésre a sportnap. A Kövesdy farmra körülbelül 120 érdeklődő érkezett az ország különböző pontjairól, valamint a határon túlról is – például Nagyváradról.
A rendezvény célja a hagyományteremtés mellett az ökölvívó sportág népszerűsítése volt. A programot Kövesdy Zsolt és Németh Csaba, a Főnix Box Club Egyesület alelnöke és vezetőedzője szervezte meg.
