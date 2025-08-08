57 perce
Nincs még egy ilyen játszótér az országban – két nap alatt mintegy 200 tő növényt ültetett el teljes titokban
Abonynak van egy különleges játszótere. Az önkéntes munkának köszönhetően virágok, zöldségek és gondosan összeállított növénytársítások teszik különlegessé a teret, ahol a gyermekek játék közben ismerkedhetnek a kertgondozás alapjaival. Cseriné Krajcsi Edit fáradhatatlan odaadással gondozza a növényeket, vizet hord, nevel és tanít.
Cseriné Krajcsi Edit rengeteget tett azért, hogy Abony városképe színesebb és barátságosabb legyen. A virágok mindig is közel álltak a szívéhez, és jelenleg is több kertet gondoz párhuzamosan. Amikor egy nap a Vendelnek keresztelt biciklijével elhaladt az egyik abonyi játszótér mellett, különleges ötlete támadt. Elhatározta, hogy titokban körbeülteti a teret évelő növényekkel, úgy, hogy senki se tudja meg, ki tette. Ennek a kedves gondolatnak és önkéntes munkának köszönhető, hogy ma a helyiek a virágos játszótérben gyönyörködhetnek, vagy éppen csemegézhetnek az ott termő finom paradicsomokból.
Önkéntes munka gyümölcse a virágos játszótér
Az ötlet kapcsán Cseriné Krajcsi Edit egyeztetett az abonyi játszótér fenntartójával is, és abban állapodtak meg, hogy a növényeket a külső részre ülteti ki, hiszen a dísznövények számottevő része mérgező lehet. Ez márciusban történt, azonban a terület előkészítése nagyobb munkával járt, így végül májusban ültette el az első virágot.
– Május 9-én elkezdtem a beültetést, körülbelül 150 vagy 200 tő növényt ültettem el úgy, hogy este kilenckor még a férjem reflektorozott lámpával, hogy be tudjam rakni őket – mesélte a hölgy. Kiemelte, hogy bár az ABOKOM Nonprofit Kft. felajánlotta segítségét, végül mégis egyedül végezte el az ültetést. Mivel előre megtervezett koncepció alapján dolgozott, figyelembe véve a növények fényigényét, társnövényeit és helyigényét is, úgy érezte, így tudja a legjobban megvalósítani elképzelését. A telepítés két nap alatt zajlott le.
Ezután ütötte fel a fejét az első probléma
A területen nem volt víz, amivel locsolhatta volna a virágokat, csupán az iskola épületében, azonban az intézmény öt óra után már nincs nyitva. Végül otthonukból hordták a területre a vizet, de később jó hírt kapott a hölgy.
– Később Pető Zsolt polgármester úr megígérte, hogy lesz vízvételi lehetőségem – mesélte boldogan Edit. – Egy kerti csapot tettek a vízóraakna mellé, így már nem otthonról kellett a vizet hordani. Ez már óriási dolog volt, rengeteg időt, és energiát spóroltam meg. Azt is megtudtuk, hogy kicsivel később egy helyi vállalkozó locsolótömlőt is felajánlott számára, ami szintén hatalmas segítséget jelentett.
A virágok mellett zöldségek is helyet kaptak a játszótéren
Megtudhattuk a hölgytől, hogy paradicsom és cukkini is helyet kapott a kompozícióban, valamint védőnövények is. Ezt azért is tartotta fontosnak, mert a paradicsom a gyermekek szomját is olthatja, illetve láthatják a növények fejlődését is.
– A piros koktélra azt mondják, hogy gyöngy. Van, hogy leszedik és dobálják, de a nagyobbak mondják nekik, hogy azt nem szabad, tehát nevelő hatású is. Most már eszegetik, és ez adja az erőt, hogy minden nap menjek locsolni, vagy másnaponként. Attól függ, hogy hogy van idő, mert négy kertet művelek, meg egyéb közösségi virágosítást is végzek – mesélte.
A gyermekek élvezik a virágos környezetet
Egy kedves emléket is felidézett. – Levágom a napraforgó fejeket azért, hogy ne a magfejlesztésre menjen el a virágnak az ereje, így arra sarkaljuk, hogy növesszen újat. Az egyik pici gyerek másnapra láttam, hogy a kerítésről áthúzta és beültette a homokozóba. Lehet, hogy az ivóvizével még meg is locsolta
A gyermekek játék közben rengeteget tanulhatnak a természet működéséről is. A hölgy minden alkalmat megragad arra, hogy elmagyarázza nekik: a vödörben azért van víz, hogy a galambok mellett a méhek is tudjanak inni belőle, hiszen ők segítik a virágok beporzását. Gyakran beszélget a kicsikkel, így a természetismeret szinte észrevétlenül, játékos módon válik a mindennapjaik részévé.
Több virágos projektben is részt vesz
Cseriné Krajcsi Edit a városban több helyre is rendszeresen visz a szeretettel gondozott virágaiból:
- a helyi egészségügyi intézményekbe;
- a Civil Házba;
- a központban található Abony-szívhez;
- a városi rendezvényekre;
- és más városokba, például Szolnokra is.
– A Vízügyi székháznak van egy külön parkolója, ott a szobor mögött van egy kis csík, az a virágos kertem. Én már 14 éve eljöttem nyugdíjba, de a tavalyi évig végig gondoztam. Hát, csodálatos volt ott a kőrengetegben, és olyat szeretnék itt is – fejtette ki.
Elképesztő és fáradhatatlan munkája révén javasolták, hogy nevezzen két versenyre is az elmúlt időszakban, így szakmai zsűri is láthatta virágos kompozícióit, melyeket a szakemberek is csodálattal nézték. Kerültek ültetésre ugyanis olyan növények is, amik a zöldségek fejlődését, növekedését segítik.
A hölgy a virágokért sosem fogadott el pénzt – úgy fogalmazott, hogy jutalma mások gyönyörködése a természet csodájában.
Ismeretlenek siettek a vérző kisfiú segítségére, édesanyja köszönetet mondott a hétköznapi hősöknek
Augusztusban több napig nem lesz melegvíz – mutatjuk a részleteket