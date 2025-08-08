Nincs még egy ilyen játszótér az országban – két nap alatt mintegy 200 tő növényt ültetett el teljes titokban

Cseriné Krajcsi Edit rengeteget tett azért, hogy Abony városképe színesebb és barátságosabb legyen. A virágok mindig is közel álltak a szívéhez, és jelenleg is több kertet gondoz párhuzamosan. Amikor egy nap a Vendelnek keresztelt biciklijével elhaladt az egyik abonyi játszótér mellett, különleges ötlete támadt. Elhatározta, hogy titokban körbeülteti a teret évelő növényekkel, úgy, hogy senki se tudja meg, ki tette. Ennek a kedves gondolatnak és önkéntes munkának köszönhető, hogy ma a helyiek a virágos játszótérben gyönyörködhetnek, vagy éppen csemegézhetnek az ott termő finom paradicsomokból.

Az önkéntes munka révén színes pompában tündököl a Radák úti játszótér

Fotó: Lőrinczy Veronika / Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Önkéntes munka gyümölcse a virágos játszótér

Az ötlet kapcsán Cseriné Krajcsi Edit egyeztetett az abonyi játszótér fenntartójával is, és abban állapodtak meg, hogy a növényeket a külső részre ülteti ki, hiszen a dísznövények számottevő része mérgező lehet. Ez márciusban történt, azonban a terület előkészítése nagyobb munkával járt, így végül májusban ültette el az első virágot.

– Május 9-én elkezdtem a beültetést, körülbelül 150 vagy 200 tő növényt ültettem el úgy, hogy este kilenckor még a férjem reflektorozott lámpával, hogy be tudjam rakni őket – mesélte a hölgy. Kiemelte, hogy bár az ABOKOM Nonprofit Kft. felajánlotta segítségét, végül mégis egyedül végezte el az ültetést. Mivel előre megtervezett koncepció alapján dolgozott, figyelembe véve a növények fényigényét, társnövényeit és helyigényét is, úgy érezte, így tudja a legjobban megvalósítani elképzelését. A telepítés két nap alatt zajlott le.

Cseriné Krajcsi Edit, aki virágba borította az abonyi játszóteret

Fotó: Lőrinczy Veronika / Forrás: ABONY.HU - Abony város hivatalos oldala

Ezután ütötte fel a fejét az első probléma

A területen nem volt víz, amivel locsolhatta volna a virágokat, csupán az iskola épületében, azonban az intézmény öt óra után már nincs nyitva. Végül otthonukból hordták a területre a vizet, de később jó hírt kapott a hölgy.

– Később Pető Zsolt polgármester úr megígérte, hogy lesz vízvételi lehetőségem – mesélte boldogan Edit. – Egy kerti csapot tettek a vízóraakna mellé, így már nem otthonról kellett a vizet hordani. Ez már óriási dolog volt, rengeteg időt, és energiát spóroltam meg. Azt is megtudtuk, hogy kicsivel később egy helyi vállalkozó locsolótömlőt is felajánlott számára, ami szintén hatalmas segítséget jelentett.