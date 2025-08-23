augusztus 23., szombat

Környezetvédelem

2 órája

Gondoskodó zöld nevelőszülőket keresnek, itt vannak a program részletei

Ebben az évben is folytatódik Jászárokszállás fásítása. Már lehet jelentkezni az önkormányzat által meghirdetett fa-örökbefogadási programba. Itt van minden, amit az akcióról tudni kell.

Illés Anita
Legkésőbb október 15-ig lehet jelentkezni a fa-örökbefogadási programba Jászárokszálláson

Forrás: Illusztráció

Fotó: Shutterstock.com

A képviselő-testület ebben az évben is támogatta a fa-örökbefogadási program elindítását Jászárokszálláson. 

Társasházak számára is nyitott a fa-örökbefogadási program

A jelentkezők a saját ingatlanon belüli területre, így Jászárokszálláson lévő családi ház udvarára, építési telekre, valamint társasház udvarára igényelhetik a díszfa kiültetését. Amennyiben nincs ilyen terület, akkor az önkormányzat jelöli ki a faültetésre alkalmas helyszínt közterületen, vagy közösségi helyen, amely lehetőleg az igénylő lakóhelyének közelében helyezkedik el – tudtuk meg a város honlapján közzétett felhívásból.

A facsemeték örökbefogadásának komoly feltételei vannak. A program keretén belül a jelentkező a saját ingatlanán belüli területre – Jászárokszálláson lévő családi ház udvarára, építési telekre, továbbá jászárokszállási társasház udvarára – igényelheti a díszfa kiültetését. Amennyiben ezen lehetőségekkel a jelentkező nem tud élni, az Önkormányzat jelöl ki számára erre a célra közterületen vagy közösségi helyen faültetésre helyszínt, amely lehetőleg az igénylő lakóhelyének közelében helyezkedik el – tudtuk meg a város honlapján közzétett felhívásból.

Az örökbefogadónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy saját költségén vállalja a magánterületen elültetett facsemete szakszerű gondozását, fenntartását legalább három évig. Ezen belül vállalja, hogy április 1. és október 31. közötti időszakban legalább heti 1 alkalommal, tartós kánikula és szárazság esetén június 1. és augusztus 30. között pedig legalább heti 2 alkalommal meglocsolja a facsemetét. Ezenkívül folyamatosan rendben tartja a fa környezetét, gondoskodik a fatányér és a fa másfél méteres körzetének kézi gyommentesítéséről is. A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ elérhető a város honlapján. 

 

