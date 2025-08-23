Gondoskodó zöld nevelőszülőket keresnek, itt vannak a program részletei

A képviselő-testület ebben az évben is támogatta a fa-örökbefogadási program elindítását Jászárokszálláson.

Legkésőbb október 15-ig lehet jelentkezni a fa-örökbefogadási programba Jászárokszálláson

Társasházak számára is nyitott a fa-örökbefogadási program

A jelentkezők a saját ingatlanon belüli területre, így Jászárokszálláson lévő családi ház udvarára, építési telekre, valamint társasház udvarára igényelhetik a díszfa kiültetését. Amennyiben nincs ilyen terület, akkor az önkormányzat jelöli ki a faültetésre alkalmas helyszínt közterületen, vagy közösségi helyen, amely lehetőleg az igénylő lakóhelyének közelében helyezkedik el – tudtuk meg a város honlapján közzétett felhívásból.

Az örökbefogadónak írásban kell nyilatkoznia arról, hogy saját költségén vállalja a magánterületen elültetett facsemete szakszerű gondozását, fenntartását legalább három évig. Ezen belül vállalja, hogy április 1. és október 31. közötti időszakban legalább heti 1 alkalommal, tartós kánikula és szárazság esetén június 1. és augusztus 30. között pedig legalább heti 2 alkalommal meglocsolja a facsemetét. Ezenkívül folyamatosan rendben tartja a fa környezetét, gondoskodik a fatányér és a fa másfél méteres körzetének kézi gyommentesítéséről is. A jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ elérhető a város honlapján.