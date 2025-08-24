Hármas karambol történt vasárnap Szászbereknél. Mutatjuk a helyszínről a képeket

augusztus 25., hétfő

Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Ütközés történt a vasúti átjáróban, rendkívüli nyomokat rögzítettek a helyszínelők – videóval, galériával

Videón és fotógalériában mutatjuk a helyszínt Jászkisér és Jászapáti között. Vonat karambolozott teherkocsival az Apáti útnál.

Vonat karambolozott teherkocsival 2025. augusztus 24-én Jászkisér és Jászapáti között
Fotó: Pesti József

Brutális fotók a szászbereki hármas karambolról: tűzoltók sokasága próbálta menteni a menthetőt – galériával

Három autó is csúnyán összetört abban a karambolban, mely vasárnap délután történt Szászbereknél. Fotókon mutatjuk a mentés pillanatait.

Hármas karambol történt vasárnap, Szászbereknél. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a balesethez
Fotó: Kiss János

Korosztályos világcsúccsal szerzett aranyérmet a nemzetközi viadal szolnoki távolugrója – videóval

Kiváló versenyt zárt Drezdában Miskolczi Anna. A szolnoki sportoló korosztályos világcsúccsal nyert a Szervátültetettek Világjátékán.

Miskolczi Anna korosztályos világcsúccsal nyerte a távolugrást a szervátültetettek 2025-ös drezdai világjátékát 
Forrás: Szervusz.hu

Kinyílhat a börtönajtó az ország egyik legkegyetlenebb gyilkosa előtt

Egy gyilkosság, mely az egész országot megdöbbentette: a Szegedi Ítélőtábla közel tíz éve jogerősen helybenhagyta a Szolnoki Törvényszék három hónappal korábban hozott elsőfokú ítéletét a 2013 őszén történt emberölés miatt indult büntetőügyben. A kisújszállási méhészfeleség elrettentő halála az egész országot megdöbbentette.

A kisújszállási méhészfeleség meggyilkolása után egyetlen nappal már sajtótájékoztatót tartottak egy fiatal gyanúsított elfogásáról. A sajtótájékoztatón Szabó Zita őrnagy, sajtószóvivő (balra), valamint Pallaginé dr. Borsányi Zsuzsanna alezredes, kiemelt főnyomozó és Mészáros Lajos alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgató-helyettese számolt be a nyomozásról
Forrás: ÚN-archív

Régészeti szenzációra bukkantak a torkolatnál, száz elfeketedett maradvány hever a meder alján

Évszázadok óta rejtett titkok bukkantak elő a folyó mélyéről, amikor a rekordalacsony vízállás különleges lehetőséget adott a kutatóknak. A Tisza most olyan kincseket mutatott meg, melyek új fényt vetnek Szolnok múltjára.

Dr. Kertész Róbert régész a Tiszában feltárt török kori hídmaradványokat vizsgálja
Fotó: Major Angéla

Lélegzetvisszafojtva figyelte a környék, milyen szerkezet kezdett előjönni egy garázsból

Hírportálunkon a napokban számoltunk be arról, hogy pompás retró autót találtak egy ceglédi garázsban. A negyvenéves Lada kimentéséről videó is készült.

2010 óta várakozott a ceglédi garázsban az alig használt negyvenéves Lada
Forrás: Oldtimer Automobil Kft. Facebook-oldala

Ezeket az autókat kitiltották a belváros egyik legfontosabb részéről, itt már nem is parkolhatnak

Jelzés érkezett a helyiektől és a szülőktől. Ennek nyomán átépítik a szolnoki Kassai úti átkelőt.

Nehézkesen lehetett átmenni a zebrán a szolnoki Kodály sulinál. Iskolakezdésre átépítik a Kassai úti átkelőt
Fotó: Facebook.com / Töreki András
