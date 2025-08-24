40 perce
Hármas karambol történt vasárnap Szászbereknél. Mutatjuk a helyszínről a képeket
Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Ütközés történt a vasúti átjáróban, rendkívüli nyomokat rögzítettek a helyszínelők – videóval, galériával
Videón és fotógalériában mutatjuk a helyszínt Jászkisér és Jászapáti között. Vonat karambolozott teherkocsival az Apáti útnál.
Brutális fotók a szászbereki hármas karambolról: tűzoltók sokasága próbálta menteni a menthetőt – galériával
Három autó is csúnyán összetört abban a karambolban, mely vasárnap délután történt Szászbereknél. Fotókon mutatjuk a mentés pillanatait.
Korosztályos világcsúccsal szerzett aranyérmet a nemzetközi viadal szolnoki távolugrója – videóval
Kiváló versenyt zárt Drezdában Miskolczi Anna. A szolnoki sportoló korosztályos világcsúccsal nyert a Szervátültetettek Világjátékán.
Kinyílhat a börtönajtó az ország egyik legkegyetlenebb gyilkosa előtt
Egy gyilkosság, mely az egész országot megdöbbentette: a Szegedi Ítélőtábla közel tíz éve jogerősen helybenhagyta a Szolnoki Törvényszék három hónappal korábban hozott elsőfokú ítéletét a 2013 őszén történt emberölés miatt indult büntetőügyben. A kisújszállási méhészfeleség elrettentő halála az egész országot megdöbbentette.
Régészeti szenzációra bukkantak a torkolatnál, száz elfeketedett maradvány hever a meder alján
Évszázadok óta rejtett titkok bukkantak elő a folyó mélyéről, amikor a rekordalacsony vízállás különleges lehetőséget adott a kutatóknak. A Tisza most olyan kincseket mutatott meg, melyek új fényt vetnek Szolnok múltjára.
Lélegzetvisszafojtva figyelte a környék, milyen szerkezet kezdett előjönni egy garázsból
Hírportálunkon a napokban számoltunk be arról, hogy pompás retró autót találtak egy ceglédi garázsban. A negyvenéves Lada kimentéséről videó is készült.
Ezeket az autókat kitiltották a belváros egyik legfontosabb részéről, itt már nem is parkolhatnak
Jelzés érkezett a helyiektől és a szülőktől. Ennek nyomán átépítik a szolnoki Kassai úti átkelőt.