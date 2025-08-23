Komoly problémát tártak fel a minap a szolnoki Széchenyi városrészben

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Rengeteg rendőrt riasztottak, amikor kiderült, kinek a házához vezette a járőrt a rendőrkutya

Gizmó, a szolgálati kutya egészen az elkövető otthonáig vezette az abádszalóki rendőröket, akik mosonmagyaróvári kollégáik segítségével lopás miatt elfogtak egy 46 éves férfit.

Ő itt Gizmó, a szolgálati kutya, aki orra után menve egyenesen a tolvaj házáig vezette a rendőröket. Igazi négylábú hős

Forrás: Police.hu

Az egész város keresi az idegent, aki a szörnyűséget tette a kávézó két vendégével

Döbbenetes videó látott napvilágot csütörtökön az egyik közösségi csoportban. A felvételen jól látszik, hogy egy hajléktalan férfi félmeztelenre vetkőzve odament két békésen üldögélő vendéghez a szolnoki Szapáry út egyik kávézójánál. Mint kiderült, nem ismeretlen a helyiek előtt – sem a férfi, sem maga a jelenség. Érdemi segítségnyújtás helyett azonban kommentháború kerekedett.

A hajléktalan férfi többször is odament a vendégekhez, és verbálisan inzultálta őket a Szapáry úton

Fotó: Nagy Balázs / Forrás: Illusztráció

Másfélmilliárd forintból építenek új uszodát – kiderült, mely településen tempózhatnak

Úszásban jók a magyarok. Hogy ez így is maradhasson, az elmúlt évtizedben számos tanuszoda épült és a program folytatódik. A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatban is „találhatunk erre utalást", országszerte több uszodaberuházás valósul meg. A Jászkunság sem marad ki a fejlesztésből.

A következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározat szerint országszerte több uszodaberuházás valósul meg. A Jászkunság sem marad ki a fejlesztésből

Fotó: Illusztráció / Mártonfai Dénes (MW archív)

Több tonnányi halat telepítettek a közkedvelt jászkunsági horgászvízbe – videóval

Négy tonna pontyot helyeztek el a napokban a Tisza-tóban. A nyárutó horgászatait szeretnék ezzel is „megtámogatni”.

Pontyok sokasága került a Tisza-tóba augusztus 19-én

Fotó: Új Néplap archívum / Forrás: Illusztráció

Azonnal hívja a rendőrséget, aki ezekből a termékekből vásárolt, sokan vannak most veszélyben

A rendőrök befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melynek főszereplője egy 50 éves szolnoki nő. A gyanú szerint több tucat vásárlót vert át különféle online hirdetéseken keresztül, miközben soha nem állt szándékában árut küldeni.

Egy 50 éves nőt gyanúsítanak a többmilliós online csalás elkövetésével, álprofilok segítségével fosztotta ki áldozatait

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Rendkívüli bejelentés: itt van minden, amit a szolnoki vasúti pályaudvar felújításáról tudni lehet

Felgyorsítják a legnagyobb hazai vasútállomások felújítását. Kiderült, mikor kezdődik és mennyibe kerül a szolnoki pályaudvar renoválása.

Felújítják a szolnoki pályaudvart

Fotó: Mészáros János / Forrás: Új Néplap archívum

Épp egy illegális szemétkupacot figyelt a férfi, amikor furcsa lény kezdett mozogni a halomnál

Különös dolgot vett észre Rehó János a minap a szolnoki Széchenyi városrész egyik füves területén. A képviselő azt kérte, hogy aki bármit tud az esetről, az jelezzen neki.