Komoly problémát tártak fel a minap a szolnoki Széchenyi városrészben
Rengeteg rendőrt riasztottak, amikor kiderült, kinek a házához vezette a járőrt a rendőrkutya
Gizmó, a szolgálati kutya egészen az elkövető otthonáig vezette az abádszalóki rendőröket, akik mosonmagyaróvári kollégáik segítségével lopás miatt elfogtak egy 46 éves férfit.
Az egész város keresi az idegent, aki a szörnyűséget tette a kávézó két vendégével
Döbbenetes videó látott napvilágot csütörtökön az egyik közösségi csoportban. A felvételen jól látszik, hogy egy hajléktalan férfi félmeztelenre vetkőzve odament két békésen üldögélő vendéghez a szolnoki Szapáry út egyik kávézójánál. Mint kiderült, nem ismeretlen a helyiek előtt – sem a férfi, sem maga a jelenség. Érdemi segítségnyújtás helyett azonban kommentháború kerekedett.
Másfélmilliárd forintból építenek új uszodát – kiderült, mely településen tempózhatnak
Úszásban jók a magyarok. Hogy ez így is maradhasson, az elmúlt évtizedben számos tanuszoda épült és a program folytatódik. A napokban jelent meg a következő tíz év fejlesztési tervét taglaló kormányhatározatban is „találhatunk erre utalást", országszerte több uszodaberuházás valósul meg. A Jászkunság sem marad ki a fejlesztésből.
Több tonnányi halat telepítettek a közkedvelt jászkunsági horgászvízbe – videóval
Négy tonna pontyot helyeztek el a napokban a Tisza-tóban. A nyárutó horgászatait szeretnék ezzel is „megtámogatni”.
Azonnal hívja a rendőrséget, aki ezekből a termékekből vásárolt, sokan vannak most veszélyben
A rendőrök befejezték annak az ügynek a vizsgálatát, melynek főszereplője egy 50 éves szolnoki nő. A gyanú szerint több tucat vásárlót vert át különféle online hirdetéseken keresztül, miközben soha nem állt szándékában árut küldeni.
Rendkívüli bejelentés: itt van minden, amit a szolnoki vasúti pályaudvar felújításáról tudni lehet
Felgyorsítják a legnagyobb hazai vasútállomások felújítását. Kiderült, mikor kezdődik és mennyibe kerül a szolnoki pályaudvar renoválása.
Épp egy illegális szemétkupacot figyelt a férfi, amikor furcsa lény kezdett mozogni a halomnál
Különös dolgot vett észre Rehó János a minap a szolnoki Széchenyi városrész egyik füves területén. A képviselő azt kérte, hogy aki bármit tud az esetről, az jelezzen neki.
„Példásan helyt álltak” – nagy dicséretet kaptak a diákmunkások a jászkunsági településen
Csodálatos ének- és trombitaszó csendült fel fel a szolnoki téren – galériával