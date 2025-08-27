Megdöbbentő dologra bukkantak Szolnok peremén a szeméthegy között

Napi összefoglaló hírek egy helyen.

Napi összefoglaló a legfontosabb, legérdekesebb híreinkből

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Segítséget ígért a gyógyuláshoz, irgalmatlan összeggel tűnt el a kutató

Öt férfit is megtévesztett, és több mint 15 millió forinthoz jutott egy nő. A Szolnoki Járási Ügyészség most vádat emelt a tószegi csaló ellen.

Több millió forinttal károsította meg áldozatait a tószegi csaló

Fotó: Illusztráció

A rejtélyes szeméthalom közepén hevert a bizonyíték, erre mindene rámegy valakinek

Valami egészen megdöbbentő dologra bukkantak a minap Szolnok peremén. Első ránézésre egy óriási szeméthegynek tűnt, kiderült azonban, hogy ez az illegális szemétlerakó sokkal többet rejt, mint puszta hulladékot...

A feltételezhetően illegális házfoglaló teljesen teleszemetelte a Sashalmi úti ingatlan udvarát.

Fotó: Nagy Balázs

10 napja van rá, hogy átvegye a fontos küldeményt, tízezreket bukhat, ha elfelejti

Már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, melyeket szeptember 1-től kézbesítenek az időseknek – tájékoztat közösségi oldalán Herczeg Zsolt. A kormány egy júliusi rendelet értelmében idén minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt biztosít. Kik számíthatnak rá és mire lehet költeni? Cikkünkből megtudja.

Hamarosan megkezdődik az élelmiszer-utalványok kézbesítése

Fotó: Archív/Nagy Balázs

Szinte semmi nem maradt a drága bicikliből, pofátlan módon csapott le a tolvaj

Sokan aggódnak, hogy mi folyik a jászkiséri vasútállomáson, ahol ismét tolvajok bukkantak fel. Egy újabb lopás borzolja a kedélyeket a közösségi médiában. A lakosok térfigyelő kamerákat vetnének be az állomáson is.

A jászkiséri vasútállomáson is kamerákat vetnének be a lakosok a tolvajok ellen. Újabb lopás látott napvilágot a közösségi médiában

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Brutális erejű volt az ütközés, a motor is kiszakadt az autóból az M4-esen történt balesetben – videóval

Súlyos sérülésekkel vitték kórházba azt a 41 éves sofőrt, aki kedden reggel az M4-es autópályánál Abonynál többször megpördült autójával, majd a tetejére borulva az árokba csapódott.

A roncsot csak daruval tudták kiemelni az árokból.

Forrás: TV2 / Tények

Rendőrök lepték el az M4-est, de nem azt keresték, amire mindenki számított

Óriási rendőrségi jelenlétre hívta fel a figyelmet egy ceglédi férfi, aki éppen feleségével utazott autóval. Már messziről feltűnt számukra, hogy átfogó rendőrségi ellenőrzés zajlik az M4-es autóúton. Mit keresett az a rengeteg rendőr az úton? Utánajártunk!

A rendőrségi ellenőrzésről készített fotó

Fotó: Beküldött

Érkeznek a milliók a települési kasszákba – mutatjuk, mi épül meg a térségben

Jelentős összegeket ítéltek meg Tisza-tavi településeknek a Versenyképes Járások Program keretein belül. A forrásokat több helyen is égető probléma megoldására használják fel. Mutatjuk, milyen Tisza-tavi fejlesztések valósulnak meg a pénzekből.