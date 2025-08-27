2 órája
Megdöbbentő dologra bukkantak Szolnok peremén a szeméthegy között
Segítséget ígért a gyógyuláshoz, irgalmatlan összeggel tűnt el a kutató
Öt férfit is megtévesztett, és több mint 15 millió forinthoz jutott egy nő. A Szolnoki Járási Ügyészség most vádat emelt a tószegi csaló ellen.
A rejtélyes szeméthalom közepén hevert a bizonyíték, erre mindene rámegy valakinek
Valami egészen megdöbbentő dologra bukkantak a minap Szolnok peremén. Első ránézésre egy óriási szeméthegynek tűnt, kiderült azonban, hogy ez az illegális szemétlerakó sokkal többet rejt, mint puszta hulladékot...
10 napja van rá, hogy átvegye a fontos küldeményt, tízezreket bukhat, ha elfelejti
Már nyomtatják az élelmiszer-utalványokat, melyeket szeptember 1-től kézbesítenek az időseknek – tájékoztat közösségi oldalán Herczeg Zsolt. A kormány egy júliusi rendelet értelmében idén minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt biztosít. Kik számíthatnak rá és mire lehet költeni? Cikkünkből megtudja.
Szinte semmi nem maradt a drága bicikliből, pofátlan módon csapott le a tolvaj
Sokan aggódnak, hogy mi folyik a jászkiséri vasútállomáson, ahol ismét tolvajok bukkantak fel. Egy újabb lopás borzolja a kedélyeket a közösségi médiában. A lakosok térfigyelő kamerákat vetnének be az állomáson is.
Brutális erejű volt az ütközés, a motor is kiszakadt az autóból az M4-esen történt balesetben – videóval
Súlyos sérülésekkel vitték kórházba azt a 41 éves sofőrt, aki kedden reggel az M4-es autópályánál Abonynál többször megpördült autójával, majd a tetejére borulva az árokba csapódott.
Rendőrök lepték el az M4-est, de nem azt keresték, amire mindenki számított
Óriási rendőrségi jelenlétre hívta fel a figyelmet egy ceglédi férfi, aki éppen feleségével utazott autóval. Már messziről feltűnt számukra, hogy átfogó rendőrségi ellenőrzés zajlik az M4-es autóúton. Mit keresett az a rengeteg rendőr az úton? Utánajártunk!
Érkeznek a milliók a települési kasszákba – mutatjuk, mi épül meg a térségben
Jelentős összegeket ítéltek meg Tisza-tavi településeknek a Versenyképes Járások Program keretein belül. A forrásokat több helyen is égető probléma megoldására használják fel. Mutatjuk, milyen Tisza-tavi fejlesztések valósulnak meg a pénzekből.