Szörnyűség: új részletek láttak napvilágot a földvári balesetről

összefoglalónkban: elektromos szekrény gyulladt ki múlt szombaton, a szolnoki Tallinn városrész tizennyolc emeletesében. A toronyházi tűz után csütörtökre állt helyre teljesen az áramszolgáltatás

Fotó: Kiss János / Forrás: Új Néplap archívum

Helyreállt az áramellátás a Tallinn városrészben lévő tizennyolc emeletes társasházban, amelyben még múlt szombaton egy villamos szekrény kigyulladása okozott galibát. A toronyházi tűzben szerencsére nem sérült meg senki.

A halálos balesetnél egy autó az árokba csapódott a 442-es főútnál, Tiszaföldvár és Kunszentmárton között

Fotó: Donka Ferenc / MTI

Nagy balesethez riasztották a mentőket, a rendőröket és a tűzoltókat is pénteken, a reggeli órákban Kunszentmárton és Tiszaföldvár között. Az eset kapcsán szörnyű részletek derültek ki. A halálos baleset a 442-es főúton történt, ahol egy autó árokba csapódott.

A Hungaroringen leplezték le, milyen trófeát kapnak majd az idei Magyar Nagydíj dobogósai

Forrás: Hungaroring Facebook-oldala

Elkészültek a trófeák a Magyar Nagydíjra, ezeket a porcelánremekeket adják majd át a dobogósoknak.

Egy meredek partszakasz állt István és a harcsa között

Fotó: Beküldött / Forrás: Bakó István

Egy üzenet küldése közben rándult meg a bot a Zagyva partján, és mire Bakó István feleszmélt, már egy több mint 36 kilós harcsa húzta a damilt, ráadásul egy pontyozó horgon, süllőző felszereléssel. A horgász, aki korábban már egy nála is hosszabb harcsát fogott, most ismét bebizonyította, hogy a vízparton bármi megtörténhet, ha jókor van jó helyen az ember, még akkor is, ha derékig kell merülni érte a folyóba.

Egy kék pulóveres kar tűnt fel, ahogy lassan nyitja az ajtót

Fotó: Mészáros János

Idegen személyek járják a Széchenyi lakótelepet. Betörés közben bukott le egy személy.

Idén is számos diák zárta kitűnően az évet Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Mutatjuk a második adag Szín5ös diákunkat!

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock

Bemutatjuk azokat a diákokat, akik idén csupa ötös bizonyítvánnyal jelentkeztek felhívásunkra. Mutatjuk a második adag Szín5ös gyerekeket!

Komoly anyagi kárt hagyott maga után egy ittas sofőr szolnoki ámokfutása

Fotó: Nagy Balázs

Egy ember megsérült szerda este a jászkunsági vármegyeszékhelyen, miután egy volán mögött ülő fiatal nő áttért a szembe sávba és karambolozott. Az ittas sofőr szolnoki balesetének nem csak utasa, valamint az ütközésben érintett autók, de még két ott parkoló kocsi is az áldozata volt. Mutatjuk a helyszínt.