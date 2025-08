Reggeli rutinból rémálom: ott lapult a tettes az autó alatt Abonyban

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

A ceglédi tűzesetben szétégett járművek ma így állnak a telephelyen

Fotó: Beküldött

Idegen tűzoltók tűntek fel az oltásnál Cegléden, választ vártak a helyiek – videóval

Több jármű is lángokban állt a Pesti dűlőnél Cegléden, ahová először a nagykátai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre. A ceglédi tűzeset után több lakos is feltette a kérdést: miért nem a város tűzoltói avatkoztak be először?

Erre senki sem akar hazaérni: mutatjuk, miért volt nagy mozgás a ponyvával letakart autóban

Betörés Abonyban: az édesanya még időben le tudta fotózni a tettest

Fotó: Beküldött

Megdöbbentő történetet osztott meg egy édesanya, miután egy hívatlan vendég jelenléte zavarta meg reggeli rutinját, aki lánya autójából nézett farkasszemet a hölggyel. A betörés Abonyban nemcsak a családot, hanem a helybélieket is felháborította.

Ez most a legdrágább a piacon, el sem hiszi mennyibe kerül – videóval

Piaci körkép: málna, barack és áfonya várja a szolnokiakat

Fotó: Nyitrai Fanni

Színes gyümölcsök és rengeteg fajta zöldség várta ezen a hétvégén is mindazokat, akik a belvárosi piacra látogattak bevásárló körútjuk alkalmával. Piaci körképünkben megmutatjuk, hogy melyek a legkeresettebb termékek jelenleg a standokon.

Tapétának használták a Pravdát – különös emlékek egy szolnoki szellemépületből

Fotó: Mészáros János

Egy szovjet épület máig áll Szolnok szélén. Ablaktalan, romos, graffitikkel teli, de szerkezetileg talán még menthető.

A Netflix Barbárjai között kezdte, most kézzel készít viking fegyvereket a törökszentmiklósi férfi – galériával, videóval

Fotó: Beküldött

Filmforgatások és viking harcmezők – Lakatos József élete elsőre szokatlan párosításnak tűnhet, ám számára természetes egységet alkot. A törökszentmiklósi fiatal történelmi szenvedélye gyerekkora óta kíséri, ma pedig egyszerre van jelen a kamera mögött statisztaként és a hagyományőrző táborokban harcosként. Viseleteit, fegyvereit és pajzsait maga készíti, miközben egyre többekkel osztja meg a vikingek valódi örökségét.