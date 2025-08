A természet átvette az irányítást, a Zagyva medre teljesen megváltozott

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Víz helyett zöldellő fű látható most a Zagyva medrében

Fotó: Mészáros János

Hová tűnt a Zagyva?! Megállíthatatlan folyamat pusztítja a folyó vízfelületét – galériával, videóval

Sokkoló lehet a látvány, ugyanis nem ehhez vagyunk hozzászokva. A Zagyva medrének egy részéből teljesen eltűnt a víz, helyette a zöld növényzet vette át az uralmat. Fotókon, videón mutatjuk a jelenlegi helyzetet.

Zöld partizánok akcióznak Szolnokon, bevetéseikkel városi fák sokaságát mentik meg

Szolnoki környezetvédők egy csoportja a város kiszáradó fáinak megmentését vállalta. Szerveződésüknek múlt hét óta közös ernyője is van: ők a Szolnoki Faitatók

Fotó: Kiss János / Forrás: Új Néplap archívum

Az aszály, az emberi figyelmetlenség és a pénztelenség is hozzájárul a jászkunsági vármegyeszékhely egyes városi fák kiszáradásához. Szolnoki környezetvédők egy csoportja rendhagyó módszerrel venné elejét a növények szomjhalálának.

Villámlás tépte szét az eget Tiszafüreden – videón mutatjuk a vihar tombolását

28 mm eső zúdult le, miközben a villámlás percekig megállás nélkül villogott az égen.

Forrás: Tiszafüred időjárás Youtube-csatorna

Augusztus 3-án este Tiszafüredre is hatalmas vihar csapott le, melyet több helyi is megörökített. A villámok tánca számos ponton vakító fénybe borította az eget, ráadásul a vihar jelentős csapadékkal érkezett. Látványos videó is készült a villámlásról!

Reszketve várták a megmentőiket – a kamera rögzítette a pillanatot, amikor sorsukra hagyták őket

A kidobott kölyökkutyákra az állatotthon egyik munkatársa figyelt fel

Fotó: Beküldött / Forrás: Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány

Sokkoló látvány fogadta csütörtök reggel a Szolnok Városi Állatotthon munkatársait. A kapu előtt kidobott kölyökkutyák hevertek egy lezárt műanyag ládában. A csontsovány, beteg és legyengült kisállatok azonnali segítségre szorultak.

Szandaszőlősön rengetegen szaladtak az utcára, amikor meghallották a furcsa zenét – galériával, videóval

Szandaszőlős utcáin egy sárga fagylaltos autó viszi házhoz a nyár ízeit

Fotó: Nyitrai Fanni

Múlthét szombaton is különös, de mindenki által ismert dallam ütötte meg a szandaszőlősiek fülét. Amikor pedig kíváncsiságból kiszaladtak az utcára, hogy honnan is jön a zene, még érdekesebb látvány fogadta őket. A hangszóróval ellátott sárga jármű valószínűleg mindenki arcára mosolyt csalt.