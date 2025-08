Kommandószerű razzia a Tisza-tónál – a horgászok nem hittek a szemüknek

A helyszín Bánhalma határa! Adott két shiba , akik kb másfél éve tűntek fel a határban. Sajnos rettegnek, így ember közelébe nem mennek. :( Az is csoda, hogy még életben vannak. Azaz az egyik biztos, hiszen Bánhalma egyik utolsó háza mellett ( a határ mellett) egy szalma bálába lefialt. Nem tudta senki mennyi kicsi van és milyen idősek. Ma átmentünk megnéznj a területet. Anya kutya pont kint sétált a kicsikkel. Mikor észrevett elszaladt a napraforgó táblába. Kicsik meg a biztos helyre, a szalma bála alá. Na innen felpörögtek az események. A szalma tulaja, nagyon segítőkész volt és jött elpakolni traktorral a bálákat, hogy a kicsiket ki tudjuk venni. Ez idő alatt anyu is feltűnt kb 30-40 méterre és figyelt. ( Megközelíthetetlen. ) A kicsiket sikerült kiszedni. Kb 6-7 hetesek, igy anyuról leválaszthatók. Tudnak maguk enni. Tele vannak bolhával és anyu a döglött állatokat hordja a számlához, szóval valószínűleg abból eteti őket is. :( Három picike, tündéri kislány. Anyunak tettünk ki élvefogótcsapdát és nagyon bízunk benne mivel keresi majd a kicsiket visszamegy és bele is fog menni. A másik kutya , valószínűleg az apa kutya, barna shiba, nem tudjuk éle még, mert őt hetek óta nem látják már a környékben lakók. Köszönjük mindenkinek a segítséget Bánhalmán a mentéseben ! Főleg Ria Nagy nak, aki rendíthetetlenül kitart a bajban lévő , kidobott kutyák mellett. <3 Szóval mozgalmas volt a mai délután, mivel ugyan itt volt Bánhamán másika két kutya is kitéve az út mellé. Az egyiket megtudtuk fogni, a másik elszaladt . Még érte is vissza kell menni , de ő nagyon félős , lehet őt is csapdázni kell . Full teltházunk van , de ezek a kutyák nem maradhatnak kint az út szélén vagy a határba. :( Kérlek segíts nekünk mert a kasszánk üres! A kicsiket oltatni kell. Féregtelenitő , bolhaírtás. Stb Ezt már nem bírjuk ! Otp bank : 11745080-20011387 Kisújszállási Kutyabarát Egyesület