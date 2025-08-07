augusztus 7., csütörtök

Súlyos támadás a nyílt utcán – ez történt csütörtök este Szolnokon

Legfontosabb, legérdekesebb híreink egy helyen. Napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

91 késszúrással végeztek a lány anyjával a tinik, normális ésszel felfoghatatlan dolgot tettek ezután – videóval

Közel tíz évvel kegyetlen gyilkosság történt Zagyvarékason. Egy 14. életévét alig meghaladó helyi lány és 16 éves fiúbarátja 2016. január 25-én este zagyvarékasi házában különös kegyetlenséggel megölték a lány édesanyját. Azonban amit utána tettek, az talán még felfoghatatlanabbá teszi a zagyvarékasi anyagyilkosság esetét. A tettesek azonban a büntetési idő kétharmadának letöltése után feltételesen ugyan, de szabadlábra kerülhetnek. Ennek is utánaszámoltunk.

Ismeretlenek siettek a vérző kisfiú segítségére, édesanyja köszönetet mondott a hétköznapi hősöknek

 

Egy séta alkalmával sérült meg egy gyermek Szolnokon, a Tiszai Hajósok terén. Az ismeretlen segítők gyors és önzetlen cselekedete döntő szerepet játszott abban, hogy a kisfiú időben megkapja a szükséges ellátást.

Végzetes ütközés az M4-esen, hiába küzdöttek a motoros életéért – fotók

Fotó: Tóth Imre / Forrás: Haon.hu

Halálos baleset történt az M4-es autópályán. Egy motoros vesztette életét csütörtök reggel, miután ütközött egy személygépkocsival. Mutatjuk a halálos baleset részleteit!

Ilyet még a természetvédők se láttak: rekordméretű teknős bukkant elő a Tiszából!

Teknőscsapdázás: egy óriási sárgafülű ékszerteknősre bukkant a Tiszában a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület a napokban
Forrás: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület közösségi oldala

Nem kicsi, viszont meglehetősen nagy. Egy megdöbbentően nagy méretű sárgafülű ékszerteknősre bukkant a Tiszában a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület a napokban. Hogy mekkora volt a teknőscsapdázás nagy fogása, a páncélos hüllő, arról cikkünkben beszámolunk.

Véres jelenetek a szolnoki téren, itt van minden, amit a szörnyű esetről tudni lehet – videóval

Forrás:  Beküldött fotó

Szirénázó rendőrautók, hatalmas rendőri jelenlét – felbolydult a szolnoki Jubileum tér csütörtökön kora este. Helyszíni beszámolók szerint valakit nyakon szúrtak, a rendőrség egyelőre nem erősítette meg ezt az értesülést.

 

