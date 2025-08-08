augusztus 8., péntek

Sokkoló jelenetek a szolnoki vasútállomáson – megszólalt a rendőrség is

Szoljon.hu

A késelés szolnoki helyszínét azonnal lezárták a rendőrök
Fotó: Nagy Balázs

Megszólalt a rendőrség: itt vannak a sokkoló részletek a szolnoki késelésről – galériával, videóval

Nagy erőkkel vonultak ki rendőrök csütörtökön kora este Szolnokon, a vasútállomás elé. A szolnoki késelés kapcsán azonnal megkezdték a helyszínelést, sokáig azonban nem lehetett tudni, mi is történt pontosan. Péntek reggel megszólalt a rendőrség, hivatalos közleményt adtak ki a gyanúsított elfogásáról. Az Országos Mentőszolgálat az áldozat állapotáról is beszámolt. Mutatjuk a részleteket!

Sikeres volt a hajtóvadászat az emberölési kísérlettel gyanúsított jászkunsági férfi ellen

Burning,Car,Close,Up.,Big,Flames,Of,Fire,And,Lots
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Július 31-én este egy kunmadarasi utcában ijesztő eset történt. Egy apa és fia betörték egy személygépkocsi ablakait, amelyben a sértett férfi és barátnője ültek, majd felgyújtották annak ülését. Mint kiderült, a rendőrség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást.

Pillanatokon belül elnyelte a mélység a Holt-Zagyvába gurult autót – látványos képek a mentőakcióról!

Forrás:  ÉLETJEL Mentőcsoport Szolnok Facebook-oldala

Egyelőre nem világos, hogyan, de a Holt-Zagyva vizébe merült egy autó pénteken Szolnoknál. A mentéshez több egységet is riasztottak, a vízbe gurult autó partra vontatásához pedig az Életjel Mentőcsoport egyik búvárát is bevetették.

Rekordméretű méhpusztulás sújtja a jászsági méhészeket is, a túlélésért küzdenek

A XXXVII. Nemzetközi Mézvásár és Méhésztalálkozó hangulatát beárnyékolta az ágazatot sújtó válság. A méhészek szakmai fórumot is tartottak, hogy kiutat keressenek a nehéz helyzetből 
Fotó: Archív / Pesti József

Egyre mélyülő válság sújtja a méhészeti ágazatot – fogalmazták meg a szakemberek a jászberényi méhésztalálkozón. A tömeges téli méhcsaládpusztulás, a tavaszi fagyok és a virágok nektárhiánya miatt az idei év az elmúlt két-három évtized legrosszabb akácméztermését hozta. A méhészek kilátástalan helyzetét a kedvezőtlen piaci viszonyok, a bizonytalanság és az olcsó importméz is súlyosbítja.

Tóth Gabi és párja is fellépett a Csángó Fesztivál egyik rendezvényén – galériával, videóval

Fotó: Pesti József

Családi Vállalkozók Találkozójával bővült a Kárpát-Haza Konferencia, melyet szerdán kulturális műsorral nyitottak meg a Déryné Rendezvényházban. A Csángó Fesztivál keretében megszervezett találkozó célja a kultúra és a gazdaság kapcsolatának erősítése, a családi vállalkozások bemutatása és népszerűsítése.

 

