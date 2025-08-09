augusztus 10., vasárnap

Összefoglaló

3 órája

Teljesen kiürültek Szolnok utcái szombaton, mutatjuk az okát

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

A szolnoki Csóka utca a Google StreetView felvételén. Ebben az utcában tört ki balhé péntek délután

Hatalmas balhé tört ki a szolnoki Csóka utcában, a rendőrök is a helyszínre érkeztek

Értesülésünk szerint óriási balhé tört ki pénteken késő délután Szolnokon, a Széchenyi városrészhez tartozó Csóka utcában. A rendőrség eljárást indított az újabb szolnoki botrány után – íme, a részletek!

Teljesen elnéptelenedett Szolnok központja – fotókon a hátborzongatóan üres utcák

Kiürült Szolnok belvárosa a szombati kánikula idején
Fotó: Mészáros János

Ürességtől kongó terek, elnéptelenedett utcák, minden vészjóslóan csendes és elhagyatott – utoljára talán a koronavírus-járvány ideje alatt láttunk ilyet. Mutatjuk, miért ürültek ki szinte teljesen Szolnok egyes részei!

Augusztus végén végleg lehúzza a rolót a népszerű üzletlánc a jászkunsági településen

Az áruházlánc vezetése szerint a kisújszállási Spar bezárásának oka a nem megfelelő eredményességi mutató
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Végleg bezár a város egyik legismertebb boltja. A hír sokakat váratlanul ért. A kisújszállási SPAR bezárása augusztus végén válik valósággá, miután a cég eredményességi felülvizsgálata alapján nem láttak jövőt az üzlet működtetésében. A polgármester máris lépett. Új bérlő után néznek, hogy a városközpont ne maradjon bolt nélkül.

Tucatjával gurulnak a luxusautók Szolnokon, egy legendás szépséget is lencsevégre kaptak – videóval

a luxusautók Szolnokon tűntek fel ismét
Luxusautók Szolnokon: egy amerikai ritkaság messziről kitűnt a sorból
Fotó: Török János / Forrás:  MW

Időről időre igazi álomverdák tűnnek fel Szolnok utcáin, mintha csak egy filmforgatás közepébe, vagy éppen egy amerikai országútra csöppennénk. A luxusautók Szolnokon ilyenkor garantáltan felpörgetik a város hangulatát, vonzzák a kíváncsi tekinteteket, sőt, akad, aki rögtön videóra is veszi a jelenetet.

Sötét félévet zárt a Jászkunság, majdnem megduplázódott a gyászoló családok száma

Szomorú statisztika: 2022 óta folyamatosan emelkedik a jászkunsági halálos balesetek száma
Forrás: Donka Ferenc / Archív

Nem túl rózsás a helyzet a Jászkunságban, már, ami a közúti balesetek számát illeti. 2025 első félévében nőtt a halálos balesetek száma az előző esztendőhöz képest. A súlyos- és könnyű sérüléssel járó esetek is hasonló tendenciát mutatnak.

Ahonnan egész Szolnokot látni: szédítő fotók készültek a 24 emeletes toronyházról – képgalériával

Pazar a kilátás a 24 emeletes toronyház legtetejéről, tiszta időben egészen messzire ellátni
Fotó: Mészáros János

Jeles évfordulóját ünnepli idén az országos rekordot tartó épület, Szolnok egyik legikonikusabb objektuma, a 24 emeletes toronyház. Szédítő, a különleges épület tetejéről készült képeket mutatunk – hihetetlen, milyen messzire ellátni mintegy 80 méter magasból!

Távol a tömegtermelés világától: értékes kincsekre bukkantunk a jászberényi forgatagban – videóval, képgalériával

Szebbnél szebb egyedi portékák, kézműves különlegességek, ínycsiklandó falatok és hűsítő nedűk várják a látogatókat Jászberény szívében. Pénteken kora délután megnyílt a népművészeti és kézműves vásár, mely a Csángó Fesztivál egyik kiemelt programeleme. A forgatag megannyi kincset és élményt rejt, melyet kár lenne kihagyni. 

 

