augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Nagyot csattant a két autó a szolnoki balesetben, képeket és videókat is hoztunk helyszínről

Címkék#east fest#rodeó#jogosítvány#filmforgatás#összefoglaló#csángó fesztivál

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Minden napra jut veszélyes helyzeten ebben a kereszteződésben
Fotó: Mészáros János

Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával, videóval

Mindkét irányból torlódott a forgalom Szandaszőlős határában, sokáig félpályán haladtak az autósok.

Hírek érkeztek a mezőtúri East Fest háza tájáról: örömteli fejleményről számoltak be a szervezők

A tavalyi East Fest közönsége ekkor még nem is sejtette, hogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy idén kellemes legyen a hőmérséklet a mezőtúri kóráz gyermekosztályán
Forrás: facebook.com / East Fest Mezőtúr

Már több hónapja kiderült, hogy most nyáron nem lesz fesztivál Mezőtúron. Az idei East Fest elmaradt, de a tavalyi még visszaköszön egy nem mindennapi gesztussal.

Filmforgatás hozta lázba egész Nagykörűt – kulisszatitkokat árulunk el a készülő alkotásról

Flórák a Bozsik Yvette filmben (balról) Gulyás Liza és Kathona Zorka Sára. Bozsik (jobbra) a saját nagymamáját alakítja.
Bozsik Yvette a fikciós filmben Flóra, akit kislánykét (balról) Gulyás Liza, érett táncosként Kathona Zorka Sára alakít, míg Bozsik Yvette a saját filmjében a nagymamáját formálja meg
Fotó: Iványi Marcell

Nagykörű nem éppen a tradicionálisan álmos alföldi falusi képet mutató település. Cseresznyefalván mindig történik valami, ami lázba hozza a helyieket és a községbe látogató vendégeket. Ezúttal attól nyüzsgött az élet, mert a Tisza-parti faluban forgatták a szolnoki Bozsik Yvette filmje több jelenetét is.

Beesett a bika alá, de ez sem állította meg: így vált bajnokká az abonyi rodeós – videóval

bika, rodeó, Abony
Krupincza Csaba, egy rodeóverseny alkalmával
Fotó: Beküldött / Forrás: Krupincza Csaba

Igazi amerikai filmeket idéző sportban találta meg szenvedélyét az abonyi Krupincza Csaba, aki nemcsak hogy bikák hátára pattan, de már egy rangos elismerést is bezsebelt a tavalyi év során. Vajon hogyan ismerkedett meg a rodeó világával? Hírportálunknak most erről mesélt!

Alig 17 éves, de már pilótajogosítványt szerzett a szolnoki középiskolás – videóval

Zajacz Ticiánnak tizenhétévesen vitorlázó-repülő-pilóta jogosítványa lett
A tizenhét esztendős Zajacz Ticián a júniusi születésnapja körül szerezte meg szakszolgálati engedélyét, amellyel önállóan repülhet vitorlázórepülőn
Forrás: honvedelem.hu

Közútra szóló jogosítványa ugyan még nincsen, viszont már rendelkezik (l)égi jogsival. Zajacz Ticián idén június 21-én lett 17 éves, a szolnoki fiatalember a közelmúltban megszerezte a vitorlázórepülő-pilóta jogosítványt, hivatalos nevén szakszolgálati engedélyt, melynek birtokában önállóan repülhet vitorlázó-repülőgéppel. Ezzel azonban még nem elégszik meg: az ifjú pilóta hírportálunknak elárulta, mit szeretne elérni a jövőben.

Karneváli hangulat, táncforgatag: több ezren éltették a hagyományt Jászberényben – galériával, videóval

Több száz hagyományőrző vonult fel szombaton a Csángó Feszitálon Jászberényben 
Fotó: Pesti József

Hazánk egyik legismertebb folklórfesztiválja szombaton is egyedülálló kulturális kavalkáddal, koncertekkel várta az érdeklődőket. A tikkasztó hőség ellenére is ezreket vonzott a XXXIII. Csángó Fesztivál, melynek egyik leglátványosabb programeleme idén is a táncforgatag volt.

Látott már ekkora dinnyéket? Hatalmasra nőttek a gyümölcsök ezen a településen – videóval, galériával

Több már szétvágott, 30 kiló feletti óriásdinnye hever Huber István pultján
Fotó: Mészáros János

Messzi földre is eljutott a fegyverneki dinnyemonstrumok híre. Hírportálunk a helyszínen járt utána, valóban léteznek-e több mint 30 kilós óriásdinnyék. Mutatjuk, mire jutottunk!

Még egy guruló zongora is feltűnt a zsúfolt mezőtúri utcákon – galériával, videóval

Mr. Piano a 2025-ös Túri Vásár forró forgatagának egyik üde zenés színfoltja volt
Fotó: Mészáros János

Idén augusztus 7-e óta nincsen nyugta senkinek Mezőtúron. Sem a helyieknek, sem a mezővárosba látogató vendégeknek. De hát épp ez a lényege a tradicionálisan augusztus első harmadában zajló rendezvénypárosításnak, a hagyományos Túri Vásárnak és az azt megelőző, 2002 óta ugyancsak megszokott Mezőtúri Művészeti Napoknak, ismertebb nevén az ArTúr Fesztiválnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu