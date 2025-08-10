Nagyot csattant a két autó a szolnoki balesetben, képeket és videókat is hoztunk helyszínről

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Minden napra jut veszélyes helyzeten ebben a kereszteződésben

Fotó: Mészáros János

Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával, videóval

Mindkét irányból torlódott a forgalom Szandaszőlős határában, sokáig félpályán haladtak az autósok.

Hírek érkeztek a mezőtúri East Fest háza tájáról: örömteli fejleményről számoltak be a szervezők

A tavalyi East Fest közönsége ekkor még nem is sejtette, hogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy idén kellemes legyen a hőmérséklet a mezőtúri kóráz gyermekosztályán

Forrás: facebook.com / East Fest Mezőtúr

Már több hónapja kiderült, hogy most nyáron nem lesz fesztivál Mezőtúron. Az idei East Fest elmaradt, de a tavalyi még visszaköszön egy nem mindennapi gesztussal.

Filmforgatás hozta lázba egész Nagykörűt – kulisszatitkokat árulunk el a készülő alkotásról

Bozsik Yvette a fikciós filmben Flóra, akit kislánykét (balról) Gulyás Liza, érett táncosként Kathona Zorka Sára alakít, míg Bozsik Yvette a saját filmjében a nagymamáját formálja meg

Fotó: Iványi Marcell

Nagykörű nem éppen a tradicionálisan álmos alföldi falusi képet mutató település. Cseresznyefalván mindig történik valami, ami lázba hozza a helyieket és a községbe látogató vendégeket. Ezúttal attól nyüzsgött az élet, mert a Tisza-parti faluban forgatták a szolnoki Bozsik Yvette filmje több jelenetét is.

Beesett a bika alá, de ez sem állította meg: így vált bajnokká az abonyi rodeós – videóval

Krupincza Csaba, egy rodeóverseny alkalmával

Fotó: Beküldött / Forrás: Krupincza Csaba

Igazi amerikai filmeket idéző sportban találta meg szenvedélyét az abonyi Krupincza Csaba, aki nemcsak hogy bikák hátára pattan, de már egy rangos elismerést is bezsebelt a tavalyi év során. Vajon hogyan ismerkedett meg a rodeó világával? Hírportálunknak most erről mesélt!

Alig 17 éves, de már pilótajogosítványt szerzett a szolnoki középiskolás – videóval

A tizenhét esztendős Zajacz Ticián a júniusi születésnapja körül szerezte meg szakszolgálati engedélyét, amellyel önállóan repülhet vitorlázórepülőn

Forrás: honvedelem.hu

Közútra szóló jogosítványa ugyan még nincsen, viszont már rendelkezik (l)égi jogsival. Zajacz Ticián idén június 21-én lett 17 éves, a szolnoki fiatalember a közelmúltban megszerezte a vitorlázórepülő-pilóta jogosítványt, hivatalos nevén szakszolgálati engedélyt, melynek birtokában önállóan repülhet vitorlázó-repülőgéppel. Ezzel azonban még nem elégszik meg: az ifjú pilóta hírportálunknak elárulta, mit szeretne elérni a jövőben.

Karneváli hangulat, táncforgatag: több ezren éltették a hagyományt Jászberényben – galériával, videóval

Több száz hagyományőrző vonult fel szombaton a Csángó Feszitálon Jászberényben

Fotó: Pesti József

Hazánk egyik legismertebb folklórfesztiválja szombaton is egyedülálló kulturális kavalkáddal, koncertekkel várta az érdeklődőket. A tikkasztó hőség ellenére is ezreket vonzott a XXXIII. Csángó Fesztivál, melynek egyik leglátványosabb programeleme idén is a táncforgatag volt.