Nagyot csattant a két autó a szolnoki balesetben, képeket és videókat is hoztunk helyszínről
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.
Kritikus helyen történt baleset Szolnokon, ezt lehet tudni az ütközésről – galériával, videóval
Mindkét irányból torlódott a forgalom Szandaszőlős határában, sokáig félpályán haladtak az autósok.
Hírek érkeztek a mezőtúri East Fest háza tájáról: örömteli fejleményről számoltak be a szervezők
Már több hónapja kiderült, hogy most nyáron nem lesz fesztivál Mezőtúron. Az idei East Fest elmaradt, de a tavalyi még visszaköszön egy nem mindennapi gesztussal.
Filmforgatás hozta lázba egész Nagykörűt – kulisszatitkokat árulunk el a készülő alkotásról
Nagykörű nem éppen a tradicionálisan álmos alföldi falusi képet mutató település. Cseresznyefalván mindig történik valami, ami lázba hozza a helyieket és a községbe látogató vendégeket. Ezúttal attól nyüzsgött az élet, mert a Tisza-parti faluban forgatták a szolnoki Bozsik Yvette filmje több jelenetét is.
Beesett a bika alá, de ez sem állította meg: így vált bajnokká az abonyi rodeós – videóval
Igazi amerikai filmeket idéző sportban találta meg szenvedélyét az abonyi Krupincza Csaba, aki nemcsak hogy bikák hátára pattan, de már egy rangos elismerést is bezsebelt a tavalyi év során. Vajon hogyan ismerkedett meg a rodeó világával? Hírportálunknak most erről mesélt!
Alig 17 éves, de már pilótajogosítványt szerzett a szolnoki középiskolás – videóval
Közútra szóló jogosítványa ugyan még nincsen, viszont már rendelkezik (l)égi jogsival. Zajacz Ticián idén június 21-én lett 17 éves, a szolnoki fiatalember a közelmúltban megszerezte a vitorlázórepülő-pilóta jogosítványt, hivatalos nevén szakszolgálati engedélyt, melynek birtokában önállóan repülhet vitorlázó-repülőgéppel. Ezzel azonban még nem elégszik meg: az ifjú pilóta hírportálunknak elárulta, mit szeretne elérni a jövőben.
Karneváli hangulat, táncforgatag: több ezren éltették a hagyományt Jászberényben – galériával, videóval
Hazánk egyik legismertebb folklórfesztiválja szombaton is egyedülálló kulturális kavalkáddal, koncertekkel várta az érdeklődőket. A tikkasztó hőség ellenére is ezreket vonzott a XXXIII. Csángó Fesztivál, melynek egyik leglátványosabb programeleme idén is a táncforgatag volt.
Látott már ekkora dinnyéket? Hatalmasra nőttek a gyümölcsök ezen a településen – videóval, galériával
Messzi földre is eljutott a fegyverneki dinnyemonstrumok híre. Hírportálunk a helyszínen járt utána, valóban léteznek-e több mint 30 kilós óriásdinnyék. Mutatjuk, mire jutottunk!
Még egy guruló zongora is feltűnt a zsúfolt mezőtúri utcákon – galériával, videóval
Idén augusztus 7-e óta nincsen nyugta senkinek Mezőtúron. Sem a helyieknek, sem a mezővárosba látogató vendégeknek. De hát épp ez a lényege a tradicionálisan augusztus első harmadában zajló rendezvénypárosításnak, a hagyományos Túri Vásárnak és az azt megelőző, 2002 óta ugyancsak megszokott Mezőtúri Művészeti Napoknak, ismertebb nevén az ArTúr Fesztiválnak.