Összefoglaló

1 órája

Kerekek szakadtak ki, ablakok törtek be az elképesztő szolnoki karambolban

Címkék#késelés#gyorshajtás#piramis#összefoglaló#közlekedési baleset

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Döbbenetes autósbaleset történt Szolnokon 2025. augusztus 9-én délután a szandaszőlősi városrészben, a Vörösmező úton
Forrás:  Szolnok és környéke útinform Facebook-csoport

Brutális balesetet rögzített a térfigyelő Szolnokon, mindenki hallotta a csattanást – videóval

A Szolnok és környéke útinform és egyéb fontos infók Facebook-csoportban egy félelmetes videós bejegyzést tett közzé egy meghökkentő eset érintettje. Döbbenetes autósbaleset részese volt, melyben egy száguldozó sofőr letarolta a szolnoki Vörösmező út egy részét...

Közel tíz éve keresik a rendőrök a szolnoki férfit, nem ő az egyetlen, aki célkeresztben van – fotókon az elkövetők

Török Zsolt
Török Zsolt
Forrás: police.hu

A rendőrség számos ember ellen folytat hajtóvadászatot. Az országos körözési toplista ötvenes mezőnyében gyakran fordulnak elő vármegyénkből származó személyek, akik ellen friss vagy már régebbi elfogatóparancs van érvényben. Lássuk is, kik ők!

Hamarabb nyithat a tervezettnél: így áll a vármegye legújabb bevásárlóközpontjának építése – galériával

A parkolóhelyek kialakítása zajlik éppen a Piramis Bevásárlóudvar körül. 
Fotó: Mészáros János

Jó hír a törökszentmiklósiaknak! Továbbra is jó ütemben haladnak a fejlesztések Törökszentmiklóson. A hányattatott múltú Piramis építése is komoly előrehaladást mutat, akár hamarabb meg is nyithat a tervezettnél a bevásárlóudvar.

Jászkunsági család szenvedett brutális balesetet Félegyházánál, lángokban állt a helyszín

Az ütközéstől kigyulladt a kocsi és mintegy kétszáz négyzetméteren az avar is 
Fotó: Pozsgai Ákos / Forrás: Baon.hu

Előzés közben ütközött két motoros és egy személygépkocsi, melyben egy jászkunsági család utazott. A baleset miatt az autó és az út menti avar is lángra kapott. 

Nem az indexével volt baj: életveszélyesen közlekedett egy BMW-s Fegyverneken, egy vagyont fizethet

 

Mintha a Halálos iramban című filmből ragadtak volna ki egy jelenetet, és helyezték volna át Fegyvernek egyik utcájába. A BMW sofőrje nem törődött a szabályokkal, gázt adott, és csak úgy repesztett lakóövezeten belül – a rendőrség szerint csak szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia. Mutatjuk, mennyivel száguldott a luxusautó és azt is, mennyit kell ezért a gyorshajtásért fizetni!

Új részletek derültek ki a szolnoki késelés kapcsán: kiderült, miért támadt társára a hajléktalan férfi

A szolnoki késelés  vasútállomás előtt parkban történt. A rendőrök az eset után szalaggal kerítették körbe a helyszínt, és azonnal megkezdték a kivizsgálást
Fotó: Nagy Balázs / Archív

Borzalmas és sokkoló hír rázta meg Szolnokot csütörtökön, egy férfi megkéselte ismerősét a vasútállomás előtti parkban. A rendőrség azóta elfogta a szolnoki késelés gyanúsítottját, az ügyészség pedig indítványozta annak letartóztatását.

Esélye sem volt az idős áldozatnak: kiderült, mire kellett annyira a pénz a rablónak

Rövid időn belül elfogták a gyanúsítottat
Forrás: Police.hu

Erőszakkal vette el a pénzt egy helyi lakos egy idős férfitól Kunmadarasan, de rövid időn belül elfogták.

 

