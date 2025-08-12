Szanaszét repültek a törmelékek a baleset következtében, képeken mutatjuk a helyszínt

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Fák közé csapódott az autó Szolnok és Zagyvarékas között

Fotó: Mészáros János

Egy fa mellé, az árokba csapódva állt meg a Suzuki a 32-esen – helyszíni fotók és videó!

Egy összetört Suzuki Swift az árokban, a fák között, egy szintén roncsolódott Skoda Fabia az úton – így festett kora este, fél hat körül annak a balesetnek a helyszíne, mely kedden délután történt Szolnok és Zagyvarékas között. Ketten sérültek meg, egy valakit ki kellett menteni az egyik roncsból. Videó és fotók a baleset helyszínéről!

Fontos munkálatok kezdődnek a szolnoki Thököly úti felüljárón

A héten már forgalomkorlátozásra kell számítani a Jászberény felől érkezőknek a Thököly úti felüljárón.

Fotó: Nagy Balázs

Fontos munkák kezdődnek meg hamarosan Szolnokon, ami a mindennapi közlekedésre is hatással lesz a városban. A napokban ugyanis felújítási munkálatok indulnak a Thököly úti felüljáró Jászberény felőli hídfőjénél.

Pillanatok alatt lángba borult az autó, öt ember élete forgott kockán

A kigyulladt autó Kőröstetétlenen, menet közben kapott lángra

Fotó: Beküldött / Forrás: Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere

Kőröstetétlenen, az Alkotmány utcában lángra kapott egy személyautó hétfőn a késő esti órákban. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a kigyulladt autó már egész terjedelmében égett.

Nagy bejelentést tett a MOHOSZ, ez minden horgászt érint

Fotó: Illusztráció / Mészáros Annarózsa (MW archív)

A kormány 2027-ig jelentős mértékben támogatja a hazai édesvizek fejlesztését. Mutatjuk, ez milyen hatással lesz a horgászjegyek árának alakulására.

Rejtélyes betontömb bukkant elő a Tiszából: legendák és titkok övezik a történetét – galériával, videóval

Íme, a rejtélyes kőtömb a Tisza közepén Nagykörűnél

Fotó: Mészáros János

Egy hatalmas betontömb bukkant elő a vízből a nagykörűi szabadstrand közelében, melyről senki sem tud biztosat. A származásáról szóló történetek érdekfeszítőek, de vajon igazak is? Utánajártunk a Tisza újabb rejtélyének!

Megdöbbentek, amikor meglátták, hogy milyen ijesztő állat bújt meg függönyük ráncai között – videóval

Ez a dajkapók okozott riadalmat egy szolnoki családban a minap

Forrás: olvasói felvétel

Egy óriási betolakodót fogtak a minap egy szolnoki családi házban. A döbbenetet okozó „soklábúról” kiderült: nagy valószínűséggel egy dajkapók lehetett. De vajon kell-e félnünk a hazánkban is egyre szélesebb körben elterjedő póktól? Ennek jártunk utána.

Kiszámoló: ennyi lesz a minimálbér nettója 2026-ban, sokan örülni fognak

Kedvező változás várható a minimálbér terén 2026-ban

Forrás: Illusztáció/Shutterstock

Sokkolnak a számok, vagy éppen öröm lesz számolni a zsebbe jutó forintokat? Már most megtudhatjuk, mennyi lehet majd 2026-ban a minimálbér nettója. Mutatjuk a részleteket!