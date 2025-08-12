augusztus 12., kedd

Szanaszét repültek a törmelékek a baleset következtében, képeken mutatjuk a helyszínt

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Fák közé csapódott az autó Szolnok és Zagyvarékas között
Fotó: Mészáros János

Egy fa mellé, az árokba csapódva állt meg a Suzuki a 32-esen – helyszíni fotók és videó!

Egy összetört Suzuki Swift az árokban, a fák között, egy szintén roncsolódott Skoda Fabia az úton – így festett kora este, fél hat körül annak a balesetnek a helyszíne, mely kedden délután történt Szolnok és Zagyvarékas között. Ketten sérültek meg, egy valakit ki kellett menteni az egyik roncsból. Videó és fotók a baleset helyszínéről!

Fontos munkálatok kezdődnek a szolnoki Thököly úti felüljárón

A héten már forgalomkorlátozásra kell számítani a Jászberény felől érkezőknek a Thököly úti felüljárón.
Fotó: Nagy Balázs

Fontos munkák kezdődnek meg hamarosan Szolnokon, ami a mindennapi közlekedésre is hatással lesz a városban. A napokban ugyanis felújítási munkálatok indulnak a Thököly úti felüljáró Jászberény felőli hídfőjénél.

Pillanatok alatt lángba borult az autó, öt ember élete forgott kockán

kigyulladt autó Kőröstetétlenen
A kigyulladt autó Kőröstetétlenen, menet közben kapott lángra
Fotó: Beküldött / Forrás: Pásztor Roland, Kőröstetétlen polgármestere

Kőröstetétlenen, az Alkotmány utcában lángra kapott egy személyautó hétfőn a késő esti órákban. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, a kigyulladt autó már egész terjedelmében égett.

Nagy bejelentést tett a MOHOSZ, ez minden horgászt érint

annarozsa_horgász2
Fotó: Illusztráció / Mészáros Annarózsa (MW archív)

A kormány 2027-ig jelentős mértékben támogatja a hazai édesvizek fejlesztését. Mutatjuk, ez milyen hatással lesz a horgászjegyek árának alakulására.

Rejtélyes betontömb bukkant elő a Tiszából: legendák és titkok övezik a történetét – galériával, videóval

Íme, a rejtélyes kőtömb a Tisza közepén Nagykörűnél
Fotó: Mészáros János

Egy hatalmas betontömb bukkant elő a vízből a nagykörűi szabadstrand közelében, melyről senki sem tud biztosat. A származásáról szóló történetek érdekfeszítőek, de vajon igazak is? Utánajártunk a Tisza újabb rejtélyének!

Megdöbbentek, amikor meglátták, hogy milyen ijesztő állat bújt meg függönyük ráncai között – videóval

Ez a dajkapók okozott riadalmat egy szolnoki családban a minap
Forrás: olvasói felvétel

Egy óriási betolakodót fogtak a minap egy szolnoki családi házban. A döbbenetet okozó „soklábúról” kiderült: nagy valószínűséggel egy dajkapók lehetett. De vajon kell-e félnünk a hazánkban is egyre szélesebb körben elterjedő póktól? Ennek jártunk utána.

Kiszámoló: ennyi lesz a minimálbér nettója 2026-ban, sokan örülni fognak

A,Young,Woman,Examines,Hungarian,Forints,While,Working,On,Her
Kedvező változás várható a minimálbér terén 2026-ban
Forrás: Illusztáció/Shutterstock

Sokkolnak a számok, vagy éppen öröm lesz számolni a zsebbe jutó forintokat? Már most megtudhatjuk, mennyi lehet majd 2026-ban a minimálbér nettója. Mutatjuk a részleteket!

Áramkimaradások jönnek: mutatjuk, mikor és hol várható áramszünet a Jászkunságban

Áramszünet várható több településen is az elkövetkező egy héten
Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Augusztus közepén több jászkunsági településen is karbantartási munkálatokat végez az Opus Titász, ezért az érintetteknek időszakos leállásokra kell számítani.

„Csak azért is” megrendezik a népszerű programot Szolnokon – íme, a részletek!

Szeptember 16-án Bringás Reggeli lesz Szolnokon
Ádám Csaba (balról) és Mohi Márk önkormányzati képviselők jelentették be, hogy két civil szervezet együttműködésével szeptember 16-án megendezik Szolnokon az ősszel hagyományos Bringás Reggelit 
Fotó: Mészáros János

A Bringás Reggeli elnevezésű egészségmegőrző, pénztárcakímélő és a kerékpározás népszerűsítését hirdető eseményt Szolnok önkormányzata hosszú évek óta megrendezte. Erre (sincs) most forrása. Viszont akadt két civil szervezet, mely nem hagyja „porosodni a kerékpártárolókban” a bicajokat. Lesz Bringás Reggeli – mutatjuk, hogy mikor!

Ezen a térképen megnézheti, mennyi közlekedési baleset történik ott, ahol él

Interaktív térképen és grafikonokon mutatja a Központi Statisztikai Hivatal a 2019 és 2024 között történt, személyi sérüléssel járó közlekedési baleseteket
Forrás: KSH

Érdekes elemzés jelent meg. Interaktív térképen és grafikonokon vizualizálta a Központi Statisztikai Hivatal a 2019 és 2024 között történt, személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek adatait. Az új online felület lehetőséget ad arra, hogy részletesen megismerjük, mikor és hol történnek leggyakrabban a balesetek, sőt, ennél többet is.

Ez az a mondat, melyet ha meghallunk, azonnal tudhatjuk, mi történik majd a pénzünkkel

20210413_telefonos_csalo_PT_FMH (2)
A banki csalás pszichológiája az, hogy elaltatja a gyanakvásunkat azzal, hogy arra tereli a figyelmünket, hogy valaki más akar éppen meglopni bennünket
Fotó: Pesti Tamás / Forrás:  Illusztráció

Cikksorozatunk korábbi részében az online csalások közül az úgynevezett romantikus csalásokat vettük górcső alá. Most nézzünk egy kissé gyakoribb szélhámosságot, ahol a célközönség is jóval szélesebb: ez a „banki csalás”, amelynek lényege, hogy egy bank alkalmazottjaként hívnak fel embereket, hogy kicsalják belőlük a legfontosabb adataikat. Hogyan buktassuk le a szélhámost és mitévők legyünk, ha már behúztak a csőbe? Cikkünkből kiderül!

 

