Súlyos szemétügy borzolja a városrészben élők kedélyét

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Szolnok keleti kapuja nap mint nap ilyen látvány nújt: áldatlan állapotok uralkodnak a rendre feltornyosuló szeméthegyektől a Mester úti hulladékgyűjtő-sziget környékén

Fotó: Nagy Balázs

Rettenetes állapotok uralkodnak az egyik szolnoki utcában: szeméthegyek miatt szégyenkeznek – videóval

Évek óta elképesztően csúf látványt nyújt a vármegyeszékhely keleti „kapuja”. A Mester úti hulladékgyűjtő-sziget régóta rettentő szégyenfoltja a városnak. De miért ilyen, és mi lehet a megoldás?

Hatalmas baleset Rákóczifalván: oszlopnak csapódott az egyik autó

Az egyik jármű egy távközlési oszlopot döntött ki a karambol után

Fotó: Szakony Attila / Forrás: MW Archív

Két autó ütközött szerda reggel Rákóczifalván, a karambol következtében az egyik jármű egy távközlési oszlopnak csapódott, mely kidőlt.

Napról-napra csökken a vízszint! Friss fotókon és videón is mutatjuk, hogyan fest most a Tisza

Rendkívül alacsony a Tisza vízszintje Szolnoknál – összefoglaló

Fotó: Mészáros János

Napról-napra egyre feljebb kúszik a hőmérők higanyszála, visszatért a kánikula. Mindezt tetőzi, hogy jó ideje nem esett eső. A vízgyűjtő területeken is csapadékmentes az időjárás, ami nagy hatással van a folyóink vízjárására. Apad a Tisza és a Zagyva vízszintje is csökken ezekben a napokban.

Szétnyílt a föld, irdatlan nagy hasadékok tátonganak Dobapuszta határában – videóval, galériával

Több a repedés, mint a termékeny föld: így fest most a napraforgó Dobapuszta határában az aszály miatt

Fotó: Mészáros János

Hiába a napokban érkezett eső, mely egy időre felfrissítette a talajt, a szárazság nyomai nem tűntek el, sőt! Dobapuszta határában készült videónkon, illetve képeinken mutatjuk meg, milyen elkeserítő látványt nyújtanak a szomjazó napraforgók a közöttük tátongó méretes repedésekkel.

Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Tételenként, részletesen mutatjuk a számokat!

Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Mutatjuk!

Fotó: Archív / Pesti József / Forrás: Illusztráció

Egy esküvő megszervezését sokan már egy évvel a kitűzött dátum előtt elkezdik, hiszen a nagy napon minden menyasszony és vőlegény célja, hogy, hogy a ceremónia és az azt követő, hajnalig tartó mulatság is zökkenőmentesen, a terveknek megfelelően valósuljon meg. De vajon mennyibe kerül egy esküvő idén? Íme a legfrissebb tapasztalatok!

A fejsze és a bozótvágó nem volt hatásos, végül egy zseblámpával ütötte le idős áldozatát a férfi

A rabló a bántalmazáshoz a képen látható elemlámpát használta

Fotó: A mellékelt képet az ügyben eljáró nyomozóhatóság készítette a nyomozás során

Forrás: Szolnoki Járási Ügyészség

Minden szénné égett: hatalmas tűz tombolt Karcagon, csak a koromfekete romok maradtak a házban

A bútorok és a fal is teljesen feketévé vált a tomboló lángoktól Karcagon

Fotó: Karcag HTP

Szerdára virradó éjszaka tűz tombolt egy karcagi lakóházban, a Futó Imre utcában. A lángok az egyik helyiséget teljesen elpusztították, a bútorok és a falak megégtek.