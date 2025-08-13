1 órája
Súlyos szemétügy borzolja a városrészben élők kedélyét
Rettenetes állapotok uralkodnak az egyik szolnoki utcában: szeméthegyek miatt szégyenkeznek – videóval
Évek óta elképesztően csúf látványt nyújt a vármegyeszékhely keleti „kapuja”. A Mester úti hulladékgyűjtő-sziget régóta rettentő szégyenfoltja a városnak. De miért ilyen, és mi lehet a megoldás?
Hatalmas baleset Rákóczifalván: oszlopnak csapódott az egyik autó
Két autó ütközött szerda reggel Rákóczifalván, a karambol következtében az egyik jármű egy távközlési oszlopnak csapódott, mely kidőlt.
Napról-napra csökken a vízszint! Friss fotókon és videón is mutatjuk, hogyan fest most a Tisza
Napról-napra egyre feljebb kúszik a hőmérők higanyszála, visszatért a kánikula. Mindezt tetőzi, hogy jó ideje nem esett eső. A vízgyűjtő területeken is csapadékmentes az időjárás, ami nagy hatással van a folyóink vízjárására. Apad a Tisza és a Zagyva vízszintje is csökken ezekben a napokban.
Szétnyílt a föld, irdatlan nagy hasadékok tátonganak Dobapuszta határában – videóval, galériával
Hiába a napokban érkezett eső, mely egy időre felfrissítette a talajt, a szárazság nyomai nem tűntek el, sőt! Dobapuszta határában készült videónkon, illetve képeinken mutatjuk meg, milyen elkeserítő látványt nyújtanak a szomjazó napraforgók a közöttük tátongó méretes repedésekkel.
Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Tételenként, részletesen mutatjuk a számokat!
Egy esküvő megszervezését sokan már egy évvel a kitűzött dátum előtt elkezdik, hiszen a nagy napon minden menyasszony és vőlegény célja, hogy, hogy a ceremónia és az azt követő, hajnalig tartó mulatság is zökkenőmentesen, a terveknek megfelelően valósuljon meg. De vajon mennyibe kerül egy esküvő idén? Íme a legfrissebb tapasztalatok!
A fejsze és a bozótvágó nem volt hatásos, végül egy zseblámpával ütötte le idős áldozatát a férfi
Minden szénné égett: hatalmas tűz tombolt Karcagon, csak a koromfekete romok maradtak a házban
Szerdára virradó éjszaka tűz tombolt egy karcagi lakóházban, a Futó Imre utcában. A lángok az egyik helyiséget teljesen elpusztították, a bútorok és a falak megégtek.
Ebből az ételből merítettek erőt a viking harcosok, elhoztuk a titkos receptet, amit bárki elkészíthet
Ismerje meg a vikingek étkezési szokásait, és készítsen el egy igazi, történelmi ételt! A dán Lejréből származó vaddisznópörkölt receptjével most bepillantást nyerhet a viking kori kulináris világba.