Így érinti a szolnoki lakáspiacot az Otthon Start Program bevezetése
100-ból 95 szolnoki lakást érint egy új döntés – itt vannak a részletek
Heteken belül elindul az Otthon Start program. Az eladó szolnoki lakások és házak szinte teljességét érinti az új kormányzati intézkedés.
Itt a bejelentés, amire mindenki várt: mostantól a készenléti rendőrség is vigyázza a rendet Szolnokon
Az elmúlt hetekben számos ijesztő történés rázta meg a vármegyeszékhely lakosait. A közbiztonság Szolnokon mindenkit foglalkoztat, ennek kapcsán pedig fontos bejelentést tett a polgármester nemrég. A hírre aztán rövidesen reagált a rendőrség és Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője is.
Válaszolt a szakhatóság, most úgy tűnik, hogy mégsem lesz sertéstelep Tiszaszőlősön
Kiderült, hogy mégis büdös lenne. Elutasították a Tiszaszőlősre tervezett sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének kérelmét.
Már csak egy kábel tartotta helyén az óriási fát Szolnokon, mely majdnem az útra dőlt
Kívülről teljesen egészségesnek tűnt, de mégsem volt az. Mindez azonban már csak akkor derült ki, amikor nagy volt a baj. Szerencsére a megdőlt fa nem okozott nagyobb bajt Szolnokon, senki nem sérült meg.
Karcag legidősebb lakosát, a 106 éves Irénke nénit köszöntötték, aki még ma is aktív életet él – galériával
Irénke néni ma is aktív, és reméli, jövőre is együtt ünnepelhetnek. Karcag legidősebb lakosa nem próbálja megfejteni a hosszú élet titkát.
Ha teheti, kerülje el ezt a szolnoki felüljárót! A hónap végéig dolgoznak rajta
Megvan az időpont! Kiderült, mikortól kell körültekintően közlekedniük és türelmesnek lenniük azoknak, akik Szolnokon a Thököly úti felüljárón járnak.
Utoljára emelkedett magasba a Magyar Honvédség egyik legismertebb alakja Szolnokon
Több mint három évtizednyi szolgálat után ma emelkedett a levegőbe utoljára katonai pilótaként az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egyik őrnagya. Somogyi Zoltán búcsúrepülését nem is akárhogyan tette meg.