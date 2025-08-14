Így érinti a szolnoki lakáspiacot az Otthon Start Program bevezetése

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Az eladó szolnoki lakások és házak kilencvenöt százalékára érvénes lesz az Otthon Start program három százalékos fix kamatú hitele – összefoglaló

Fotó: Tumbász Hédi / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

100-ból 95 szolnoki lakást érint egy új döntés – itt vannak a részletek

Heteken belül elindul az Otthon Start program. Az eladó szolnoki lakások és házak szinte teljességét érinti az új kormányzati intézkedés.

Itt a bejelentés, amire mindenki várt: mostantól a készenléti rendőrség is vigyázza a rendet Szolnokon

Városlakókat, politikusokat foglalkoztatja, hogy jelenleg milyen a közbiztonság Szolnokon, kinek a felelőssége?

Fotó: Nagy Balázs

Az elmúlt hetekben számos ijesztő történés rázta meg a vármegyeszékhely lakosait. A közbiztonság Szolnokon mindenkit foglalkoztat, ennek kapcsán pedig fontos bejelentést tett a polgármester nemrég. A hírre aztán rövidesen reagált a rendőrség és Töreki András, a szolnoki közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője is.

Válaszolt a szakhatóság, most úgy tűnik, hogy mégsem lesz sertéstelep Tiszaszőlősön

A szakhatóság elutasította a tiszaszőlősi sertéstelep egységes kérelmét

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Kiderült, hogy mégis büdös lenne. Elutasították a Tiszaszőlősre tervezett sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének kérelmét.

Már csak egy kábel tartotta helyén az óriási fát Szolnokon, mely majdnem az útra dőlt

Megdőlt fa Szolnokon, a Rákóczi úton. Csak a légkábel tartotta, amíg megérkeztek a szakemberek

Forrás: Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Facebook-oldala

Kívülről teljesen egészségesnek tűnt, de mégsem volt az. Mindez azonban már csak akkor derült ki, amikor nagy volt a baj. Szerencsére a megdőlt fa nem okozott nagyobb bajt Szolnokon, senki nem sérült meg.

Karcag legidősebb lakosát, a 106 éves Irénke nénit köszöntötték, aki még ma is aktív életet él – galériával

Fotó: Daróczi Erzsébet

Irénke néni ma is aktív, és reméli, jövőre is együtt ünnepelhetnek. Karcag legidősebb lakosa nem próbálja megfejteni a hosszú élet titkát.

Ha teheti, kerülje el ezt a szolnoki felüljárót! A hónap végéig dolgoznak rajta

Augusztus 18-án elkezdődik a Thököly úti felüljáró javítása

Fotó: Nagy Balázs

Megvan az időpont! Kiderült, mikortól kell körültekintően közlekedniük és türelmesnek lenniük azoknak, akik Szolnokon a Thököly úti felüljárón járnak.

Utoljára emelkedett magasba a Magyar Honvédség egyik legismertebb alakja Szolnokon

Több mint három évtizednyi szolgálat után ma emelkedett a levegőbe utoljára katonai pilótaként az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egyik őrnagya. Somogyi Zoltán búcsúrepülését nem is akárhogyan tette meg.