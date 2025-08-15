Elképesztő támadás ért egy állapotos nőt, aki elájult az ijedtségtől

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Egy játszótéren történt a súlyos incidens

Fotó: Illusztráció / Karnok Csaba (MW archív)

Terhes nőt akart megerőszakolni egy részeg nyugdíjas Szolnokon – ezt lehet tudni a sokkoló támadásról

Sokkoló támadás történt a közelmúltban a szolnoki Vegyiművek lakótelepen: egy részeg nyugdíjas férfi a játszótérre vonszolt egy állapotos nőt, és erőszakos, szeméremsértő módon bántalmazta. Az áldozatot végül a támadó 18 éves fia mentette meg.

Két évvel ezelőtt a Szolnoki Rendőrkapitányság munkatársai drónos felderítéssel, majd rajtaütéssel kapták el az illegális gyorsulási versenyek résztvevőit Szolnokon – összefoglaló

Forrás: Police.hu

Tényleg sok a gyorsulási verseny Szolnokon? A rendőrség most válaszolt a kérdésre

Ezen a nyáron szokatlanul sok bejegyzés került fel a különböző közösségi oldalakra a hanghatásoktól félelmetes, a várható következményektől pedig elborzasztó, gyakorta Szolnokon tapasztalható motorerő-fitogtatásról, driftelésekről, gumiégetésekről. De ez még nem minden, illegális gyorsulási versenyekről is hallani ugyanis a városban. Utánajártunk, manapság mi a helyzet ezen a téren.

Tombol a hőség: alig maradt víz a toronyban Jászkarajenőn, ezt tanácsolja a szolgáltató

A takarékos, megfontolt vízfelhasználás segíthet megelőzni a vízhiányt

Fotó: Illusztráció / Takács József (MW Archív)

A rendkívüli hőség miatt vasárnap estére szinte teljesen kiürült a jászkarajenői víztorony, noha sem csőtörés, sem tűzeset nem történt. A szolgáltató a megfontolt vízfelhasználásra hívta fel a lakosok figyelmét.

Megszűnnek a létszám okozta gondok az árokszállási iskolában, már tudni, miből fejlesztenek

Pályázati forrásból bővítik a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és AMI székhelyét.

Fotó: Jászárokszállás honlapja

A megnövekedett gyermeklétszám miatt szükségessé vált az általános iskola bővítése Jászárokszálláson. Az iskolafejlesztés pályázati forrásból valósulhat meg.

Villanyoszlopnak ütközött, majd az árokban végezte egy autó Szolnoknál, többen is megsérültek

Közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök, akik közös vonást is felfedeztek a két eset között

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW Archív

Több közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök. A két esetnél volt egy közös dolog is.

Alig hittek a szemüknek a tiszai horgászok, mikor meglátták, milyen lények léptek ki az akácosból – videóval

Meghökkentő videót rögzítettek horgászok a Tisza-tónál. Váratlan vendégek léptek ki a parti akácosból

Fotó: Vajda János / Észak-Magyarország / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Váratlan dolog történt a minap. Állatokért érkeztek a partra, az igaz, de aligha ilyenekre számítottak azok a horgászok a Tisza-tónál, akik meghökkentő felvételeket rögzítettek a parton.

Szent István hite és bölcsessége ma is példa: megemlékezést tartottak a vármegyeházán – videóval

A jászkun identitás lengte át a pénteki ünnepi megemlékezést

Forrás: Mészáros János

Vármegyei kitüntető díjakat és rangos címeket adtak át pénteken a vármegyeházán. Ünnepi megemlékezést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat. Mint elhangzott: Szent István királyunk hite, bölcsessége és állhatatossága ma is példa lehet számunkra.