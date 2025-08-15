1 órája
Elképesztő támadás ért egy állapotos nőt, aki elájult az ijedtségtől
Terhes nőt akart megerőszakolni egy részeg nyugdíjas Szolnokon – ezt lehet tudni a sokkoló támadásról
Sokkoló támadás történt a közelmúltban a szolnoki Vegyiművek lakótelepen: egy részeg nyugdíjas férfi a játszótérre vonszolt egy állapotos nőt, és erőszakos, szeméremsértő módon bántalmazta. Az áldozatot végül a támadó 18 éves fia mentette meg.
Tényleg sok a gyorsulási verseny Szolnokon? A rendőrség most válaszolt a kérdésre
Ezen a nyáron szokatlanul sok bejegyzés került fel a különböző közösségi oldalakra a hanghatásoktól félelmetes, a várható következményektől pedig elborzasztó, gyakorta Szolnokon tapasztalható motorerő-fitogtatásról, driftelésekről, gumiégetésekről. De ez még nem minden, illegális gyorsulási versenyekről is hallani ugyanis a városban. Utánajártunk, manapság mi a helyzet ezen a téren.
Tombol a hőség: alig maradt víz a toronyban Jászkarajenőn, ezt tanácsolja a szolgáltató
A rendkívüli hőség miatt vasárnap estére szinte teljesen kiürült a jászkarajenői víztorony, noha sem csőtörés, sem tűzeset nem történt. A szolgáltató a megfontolt vízfelhasználásra hívta fel a lakosok figyelmét.
Megszűnnek a létszám okozta gondok az árokszállási iskolában, már tudni, miből fejlesztenek
A megnövekedett gyermeklétszám miatt szükségessé vált az általános iskola bővítése Jászárokszálláson. Az iskolafejlesztés pályázati forrásból valósulhat meg.
Villanyoszlopnak ütközött, majd az árokban végezte egy autó Szolnoknál, többen is megsérültek
Több közlekedési balesetnél intézkedtek a vármegyei rendőrök. A két esetnél volt egy közös dolog is.
Alig hittek a szemüknek a tiszai horgászok, mikor meglátták, milyen lények léptek ki az akácosból – videóval
Váratlan dolog történt a minap. Állatokért érkeztek a partra, az igaz, de aligha ilyenekre számítottak azok a horgászok a Tisza-tónál, akik meghökkentő felvételeket rögzítettek a parton.
Szent István hite és bölcsessége ma is példa: megemlékezést tartottak a vármegyeházán – videóval
Vármegyei kitüntető díjakat és rangos címeket adtak át pénteken a vármegyeházán. Ünnepi megemlékezést tartott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat. Mint elhangzott: Szent István királyunk hite, bölcsessége és állhatatossága ma is példa lehet számunkra.
Még a szilva a sláger, de jó dinnyét is kapni: árakat is mutatunk a szolnoki piacról – galériával, videóval
Augusztus idusa van. Még tombol a nyár, rekken a hőség, és javában érnek, valamint fogynak a hazánkban ez évben termett „utolsó előtti” gyümölcsök és zöldségek. Piaci körkép-körúton jártunk a szolnoki vásárcsarnokban. Árakat is mutatunk!