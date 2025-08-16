19 perce
Sínek mellé hajították a kiskutyákat a forróságban Törökszentmiklóson
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.
Elismerték Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait: mutatjuk, kik az idei díjazottak
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmi örökségének szerves része a jászkun hagyományok tisztelete és továbbadása, mely hosszú évek óta fontos küldetése a vármegyei önkormányzatnak. Ennek szellemében ismerték el a vármegyei kiválóságait. Mutatjuk a jászkunsági díjazottakat.
Messziről látható volt már a füst, amikor több egység is a helyszín felé tartott Tiszaföldvárnál
Csütörtök délelőtt egy melléképület fatárolója gyulladt ki Tiszaföldváron. A helyi és kunszentmártoni tűzoltók éppen a közelben gyakoroltak, így perceken belül a helyszínre értek, és három vízsugárral megfékezték a lángokat. Személyi sérülés nem történt.
Újabb szörnyű esetről adott hírt a miklósi Befogad-lak Állatvédő Alapítvány. Ezúttal kiskutyák Törökszentmiklóson, a vasúti sínek mellett vártak megmentőre, szerencsére még időben érkezett a segítség.
Mindenkit megérintett Kristóf és a titokzatos nő közös története, akit most egy egész ország keres
Egy közösségi posztból indult történet megérintette az ország szívét. Most mindenki egy különleges találkozás folytatásában és a remény erejében bízik. Az eltűnt hajléktalan nő története az egész országot megmozgatta.
Igazi sztárdömping volt a szolnoki kávézóban, életre szóló élménnyel gazdagodtak a jelenlévők
A Magisterben szombat délelőtt igazi sztárparádé várta a vendégeket: Csuti, Stohl András, Kabát Péter és Curtis töltött el együtt egy kis időt a kávézó játékának szerencsés nyerteseivel.
A vármegyei gazdák adományozták a legtöbb gabonát – búzaösszeöntő ünnepet tartottak Rákóczifalván
Élen jár a vármegye. Idén a jászkunsági gazdák adományoztak a legtöbb búzát a Magyarok Kenyere program keretében, ráadásul ez már nem az első alkalom, hogy vezetik a sort. Köszönet jár ezért nekik. Hálájukat fejezték ki a gazdák felé vármegyei elöljárók és szakemberek szombaton Rákóczifalván. A kisvárosban búzaösszeöntő ünnepséget tartottak.