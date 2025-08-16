Sínek mellé hajították a kiskutyákat a forróságban Törökszentmiklóson

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: elismeréseket adtak át Szolnokon

Fotó: Mészáros János

Elismerték Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait: mutatjuk, kik az idei díjazottak

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmi örökségének szerves része a jászkun hagyományok tisztelete és továbbadása, mely hosszú évek óta fontos küldetése a vármegyei önkormányzatnak. Ennek szellemében ismerték el a vármegyei kiválóságait. Mutatjuk a jászkunsági díjazottakat.

Messziről látható volt már a füst, amikor több egység is a helyszín felé tartott Tiszaföldvárnál

A tiszaföldvári és a kunszentmártoni tűzoltók percek alatt megfékezték a melléképület fatárolójában keletkezett tüzet Forrás: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Csütörtök délelőtt egy melléképület fatárolója gyulladt ki Tiszaföldváron. A helyi és kunszentmártoni tűzoltók éppen a közelben gyakoroltak, így perceken belül a helyszínre értek, és három vízsugárral megfékezték a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

„Befrendelt a crushom, aztán meg totál ghostolt, és most full kész vagyok!” – mit jelent ez? Mutatjuk!

A generációs különbségek a kommunikációban néha teljesen ellehetetlenítik, hogy megértsük egymást Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Újabb szörnyű esetről adott hírt a miklósi Befogad-lak Állatvédő Alapítvány. Ezúttal kiskutyák Törökszentmiklóson, a vasúti sínek mellett vártak megmentőre, szerencsére még időben érkezett a segítség.

Mindenkit megérintett Kristóf és a titokzatos nő közös története, akit most egy egész ország keres

Az eltűnt hajléktalan nő egyik nap Kristóf mellé ült le az utcán, majd olyat tett, amilyet csak nagyon kevesen Fotó: Beküldött

Egy közösségi posztból indult történet megérintette az ország szívét. Most mindenki egy különleges találkozás folytatásában és a remény erejében bízik. Az eltűnt hajléktalan nő története az egész országot megmozgatta.

Igazi sztárdömping volt a szolnoki kávézóban, életre szóló élménnyel gazdagodtak a jelenlévők

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A Magisterben szombat délelőtt igazi sztárparádé várta a vendégeket: Csuti, Stohl András, Kabát Péter és Curtis töltött el együtt egy kis időt a kávézó játékának szerencsés nyerteseivel.

Négy édes kiskutyát dobtak ki a perzselő hőségben a vasúti sínek mellé Törökszentmiklóson

Fotó: Pozsgai Ákos

A vármegyei gazdák adományozták a legtöbb gabonát – búzaösszeöntő ünnepet tartottak Rákóczifalván