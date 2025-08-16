augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Sínek mellé hajították a kiskutyákat a forróságban Törökszentmiklóson

Címkék#horgász#Tisza-tó#víztorony#erőszak#hőség#támadás#összefoglaló#verseny

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: elismeréseket adtak át Szolnokon
Fotó: Mészáros János

Elismerték Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kiválóságait: mutatjuk, kik az idei díjazottak

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye történelmi örökségének szerves része a jászkun hagyományok tisztelete és továbbadása, mely hosszú évek óta fontos küldetése a vármegyei önkormányzatnak. Ennek szellemében ismerték el a vármegyei kiválóságait. Mutatjuk a jászkunsági díjazottakat.

Messziről látható volt már a füst, amikor több egység is a helyszín felé tartott Tiszaföldvárnál

A tiszaföldvári és a kunszentmártoni tűzoltók percek alatt megfékezték a melléképület fatárolójában keletkezett tüzet Forrás: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Csütörtök délelőtt egy melléképület fatárolója gyulladt ki Tiszaföldváron. A helyi és kunszentmártoni tűzoltók éppen a közelben gyakoroltak, így perceken belül a helyszínre értek, és három vízsugárral megfékezték a lángokat. Személyi sérülés nem történt.

„Befrendelt a crushom, aztán meg totál ghostolt, és most full kész vagyok!” – mit jelent ez? Mutatjuk!

A generációs különbségek a kommunikációban néha teljesen ellehetetlenítik, hogy megértsük egymást Fotó: Illusztráció / Shutterstock

Újabb szörnyű esetről adott hírt a miklósi Befogad-lak Állatvédő Alapítvány. Ezúttal kiskutyák Törökszentmiklóson, a vasúti sínek mellett vártak megmentőre, szerencsére még időben érkezett a segítség.

Mindenkit megérintett Kristóf és a titokzatos nő közös története, akit most egy egész ország keres

Az eltűnt hajléktalan nő egyik nap Kristóf mellé ült le az utcán, majd olyat tett, amilyet csak nagyon kevesen Fotó: Beküldött

Egy közösségi posztból indult történet megérintette az ország szívét. Most mindenki egy különleges találkozás folytatásában és a remény erejében bízik. Az eltűnt hajléktalan nő története az egész országot megmozgatta.

Igazi sztárdömping volt a szolnoki kávézóban, életre szóló élménnyel gazdagodtak a jelenlévők

A,Closeup,Detail,View,Of,Two,Espresso,Shot,Glasses,Filled
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

A Magisterben szombat délelőtt igazi sztárparádé várta a vendégeket: Csuti, Stohl András, Kabát Péter és Curtis töltött el együtt egy kis időt a kávézó játékának szerencsés nyerteseivel.

Négy édes kiskutyát dobtak ki a perzselő hőségben a vasúti sínek mellé Törökszentmiklóson

a_20210715_kidobott_kutyakolykok_hurtony_szabina_halas_PA_PN007
Fotó: Pozsgai Ákos

Újabb szörnyű esetről adott hírt a miklósi Befogad-lak Állatvédő Alapítvány. Ezúttal kiskutyák Törökszentmiklóson, a vasúti sínek mellett vártak megmentőre, szerencsére még időben érkezett a segítség.

A vármegyei gazdák adományozták a legtöbb gabonát – búzaösszeöntő ünnepet tartottak Rákóczifalván

A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretében tartottak vármegyei búzagyűjtő- és kenyérünnepet Rákóczifalván
Fotó: Nagy Balázs

Élen jár a vármegye. Idén a jászkunsági gazdák adományoztak a legtöbb búzát a Magyarok Kenyere program keretében, ráadásul ez már nem az első alkalom, hogy vezetik a sort. Köszönet jár ezért nekik. Hálájukat fejezték ki a gazdák felé vármegyei elöljárók és szakemberek szombaton Rákóczifalván. A kisvárosban búzaösszeöntő ünnepséget tartottak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu