Veszélyes közjáték Szolnoknál: kis híján összeütközött két vonat

Összefoglaló: elhoztuk a nap legfontosabb híreit

Fotó: csikiphoto / Forrás: Shutterstock

Majdnem összeütközött két vonat Szolnok közelében, késésekre kell számítani

Egy mozdony nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, és arra a vágányra haladt ki, ahol szembe már érkezett egy másik szerelvény. Kis híján összeütközött a két vonat.

„Amikor egy hulla rád pislog” – történetek egy önkéntes és egy sokat látott tűzoltótól

Szilágyi Zoltán a Szolnoki Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka és Rigó András önkéntes tűzoltó a Szoljon.hu podcast stúdiójában

Fotó: Mészáros János

A Szoljon.hu podcast aktuális adásában két vendégünk is mesél egy nagyon izgalmas hivatásról. Szilágyi Zoltán, a Szolnoki Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka és Rigó András önkéntes tűzoltó történetein keresztül megismerhetjü ennek a különleges foglalkozásnak a szépségeit, és a hozzá tartozó mélységekbe is bepillantást nyerhetünk. Tartson velünk!

Újra megtelt a piactér: éjszakai gasztroesttel búcsúztatták a nyarat Nagykörűben

Ismét benépesült a piactér Nagykörűben: megtartották a nyár utolsó éjszakai piacát

Fotó: Mészáros Géza

Ez az este nem az alvásról szólt.Ismét benépesült a piactér Nagykörűben, ahol a nyár utolsó zenés, gasztroprogramját rendezték meg. Ezúttal is sokakat vonzott az éjszakai piac változatos kínálata.

Újabb részleteket árultak el a Szolnokon felálló Készenléti Rendőrség működéséről

A Készenléti Rendőrség megjelenését számos erőszakos cselekmény indokolta Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, megerősítik a rendőri jelenlétet az elmúlt hetek történéseire reagálva Szolnokon. A Készenléti Rendőrség bevezetése kapcsán közleményt adott ki nemrég Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára is.

Megdöbbentő fotókat hoztunk az egykor gyermekektől nyüzsgő miklósi táborról, így néz ki most az épület

A Balaton északi partján Káptalanfüreden sorra épültek az úttörőtáborok Fotó: Beküldött / Sütő Anikó

Egykor gyerekek százainak volt a nyár birodalma, ma már csak a szél járja az üres épületeket. A Balaton partján álló tábor emlékei még mindig élnek azokban, akik egyszer is ott nyaraltak.

Brutális gépek verték fel a port Kőtelken, látványos fotókon és videón a tuningviadal

A XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó az idei hétvégén rekkenő hőségben zajlott, de a forró hangulat mindig is adott

Fotó: Nagy Balázs

A hőség és a hangulat is tetőre hágott hétvégén Kőtelek határában, ahol immáron a huszonkettedik terepjáróautó találkozót rendezték meg a régi agyagbányánál. Valaha innen termelték ki az építőanyagot a falu vályogházaihoz, két évtized óta azonban felturbózott erőgépek szántják évente egyszer a volt kubikok talaját. Ilyen volt a XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó...

















