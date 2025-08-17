2 órája
Veszélyes közjáték Szolnoknál: kis híján összeütközött két vonat
Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.
Majdnem összeütközött két vonat Szolnok közelében, késésekre kell számítani
Egy mozdony nem állt meg egy számára tiltó jelzést adó jelzőnél, és arra a vágányra haladt ki, ahol szembe már érkezett egy másik szerelvény. Kis híján összeütközött a két vonat.
„Amikor egy hulla rád pislog” – történetek egy önkéntes és egy sokat látott tűzoltótól
A Szoljon.hu podcast aktuális adásában két vendégünk is mesél egy nagyon izgalmas hivatásról. Szilágyi Zoltán, a Szolnoki Önkéntes Tűzoltóság parancsnoka és Rigó András önkéntes tűzoltó történetein keresztül megismerhetjü ennek a különleges foglalkozásnak a szépségeit, és a hozzá tartozó mélységekbe is bepillantást nyerhetünk. Tartson velünk!
Újra megtelt a piactér: éjszakai gasztroesttel búcsúztatták a nyarat Nagykörűben
Ez az este nem az alvásról szólt.Ismét benépesült a piactér Nagykörűben, ahol a nyár utolsó zenés, gasztroprogramját rendezték meg. Ezúttal is sokakat vonzott az éjszakai piac változatos kínálata.
Újabb részleteket árultak el a Szolnokon felálló Készenléti Rendőrség működéséről
Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, megerősítik a rendőri jelenlétet az elmúlt hetek történéseire reagálva Szolnokon. A Készenléti Rendőrség bevezetése kapcsán közleményt adott ki nemrég Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára is.
Megdöbbentő fotókat hoztunk az egykor gyermekektől nyüzsgő miklósi táborról, így néz ki most az épület
Egykor gyerekek százainak volt a nyár birodalma, ma már csak a szél járja az üres épületeket. A Balaton partján álló tábor emlékei még mindig élnek azokban, akik egyszer is ott nyaraltak.
Brutális gépek verték fel a port Kőtelken, látványos fotókon és videón a tuningviadal
A hőség és a hangulat is tetőre hágott hétvégén Kőtelek határában, ahol immáron a huszonkettedik terepjáróautó találkozót rendezték meg a régi agyagbányánál. Valaha innen termelték ki az építőanyagot a falu vályogházaihoz, két évtized óta azonban felturbózott erőgépek szántják évente egyszer a volt kubikok talaját. Ilyen volt a XXII. Kőteleki Terepjáróautó Találkozó...