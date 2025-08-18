augusztus 18., hétfő

Összefoglaló

31 perce

Meglepődve tapasztalták, miért tér vissza naponta ugyanarra a sorra egy vásárló

#horgász#Tisza-tó#víztorony#erőszak#hőség#támadás#összefoglaló#verseny

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Woman,,Tea,Cup,And,Cellphone,On,Floor,For,Reading,,News
Összefoglaló: íme a nap lényege egy csokorban
Fotó: Shutterstock.com / Forrás:  Illusztráció

Oldalára borult egy autó, sokaknak feltűnt a hasonlóság a nagy port kavart korábbi balesettel

Szinte ugyanott borult fel egy autó, mint a néhány héttel korábbi balesetben
Fotó: Gyöngyi Ferenc tűzoltó százados

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére.

Elhűlve jöttek rá az eladók, miért állt mindig ugyanazon polc elé két ceglédi férfi egy boltban

A ceglédi duó az ország számos pontján lopott különféle termékeket, legutóbb Kecskeméten, ahol többe között elektromos fogkeféket is zsákmányoltak, végül azonban a rendőrök menekülés közben elfogták őket Forrás: Police.hu

Számos lopás köthető két ceglédi férfihez, akik ellen összesen négy vármegyében folyik eljárás. Legutóbb Kecskeméten próbálkoztak, végül kapzsiságuk jelentette a vesztüket, menekülés közben ugyanis lekapcsolták őket a rendőrök.

Lezárások terelik a forgalmat Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol tilos közlekedni és parkolni!

Útlezárásokra figyelmeztetnek Szolnokon. Hétfőtől csütörtökig megváltozik a járműforgalmi rend a belvárosban az augusztus 20-i programok miatt Forrás: ÚN-archív

Szolnok belvárosában augusztus 18-tól forgalmi rend-változásokra kell számítani. Az útlezárások a parkolást is megnehezítik. Figyelem, hétfőtől ezen utak lesznek lezárva!

Pokoli tűz pusztított Újszászon, állatok menekültek mindenfelé az éjszakában

Állatok menekültek egy újszászi tűz elől Forrás:  jasz.katasztrofavedelem.hu

Vasárnap hajnalban kigyulladt egy kétszáz négyzetméteres nyitott szín Újszászon, az Ady Endre úton, mely alatt százkét szalmabála égett.

Forró gőz borította be az M4-es egy szakaszát, hátborzongató jelenséggel küzdöttek a sofőrök

Ködbe burkolódzott az M4-es autóút egy szakasza Illusztráció: Vendel Lajos

Furcsa köd ereszkedett az útra, hirtelen töredékére csökkent a látótávolság. Az M4-es autóút utasai a perzselő hőségben lecsapó zápor nyomán nem mindennapi jelenségnek lehettek szemtanúi.

Durvul a parlagfű-helyzet, az allergiások jobb, ha készülnek

Péntekre már egyes területeken piroslik a Jászkunság. Ez azt jelenti, hogy nő a parlagfű pollenterhelése a térségben Forrás: nngyk.hu

Az allergiások valószínűleg már érzik. Hogy mit? Azt, hogy ezekben a napokban gyorsan emelkedik a parlagfű pollenkoncentrációja. A Jászkunság is egyre sárgább, helyenként már piroslik. Mutatjuk, mit jelent mindez.

Vizes kaland a Tiszán: újra megrendezték a SUP felvonulást Szolnokon

Immár harmadszor rendezték meg a SUP felvonulást Szolnokon
Fotó: Nagy Balázs

Deszkára pattantak és együtt eveztek. Ismét megrendezték a SUP felvonulást Szolnokon.

 

