Meglepődve tapasztalták, miért tér vissza naponta ugyanarra a sorra egy vásárló

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Oldalára borult egy autó, sokaknak feltűnt a hasonlóság a nagy port kavart korábbi balesettel

Szinte ugyanott borult fel egy autó, mint a néhány héttel korábbi balesetben

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére.

Elhűlve jöttek rá az eladók, miért állt mindig ugyanazon polc elé két ceglédi férfi egy boltban

Számos lopás köthető két ceglédi férfihez, akik ellen összesen négy vármegyében folyik eljárás. Legutóbb Kecskeméten próbálkoztak, végül kapzsiságuk jelentette a vesztüket, menekülés közben ugyanis lekapcsolták őket a rendőrök.

Lezárások terelik a forgalmat Szolnok belvárosában – mutatjuk, hol tilos közlekedni és parkolni!

Szolnok belvárosában augusztus 18-tól forgalmi rend-változásokra kell számítani. Az útlezárások a parkolást is megnehezítik. Figyelem, hétfőtől ezen utak lesznek lezárva!

Pokoli tűz pusztított Újszászon, állatok menekültek mindenfelé az éjszakában

Vasárnap hajnalban kigyulladt egy kétszáz négyzetméteres nyitott szín Újszászon, az Ady Endre úton, mely alatt százkét szalmabála égett.

Forró gőz borította be az M4-es egy szakaszát, hátborzongató jelenséggel küzdöttek a sofőrök

Furcsa köd ereszkedett az útra, hirtelen töredékére csökkent a látótávolság. Az M4-es autóút utasai a perzselő hőségben lecsapó zápor nyomán nem mindennapi jelenségnek lehettek szemtanúi.

Durvul a parlagfű-helyzet, az allergiások jobb, ha készülnek

Az allergiások valószínűleg már érzik. Hogy mit? Azt, hogy ezekben a napokban gyorsan emelkedik a parlagfű pollenkoncentrációja. A Jászkunság is egyre sárgább, helyenként már piroslik. Mutatjuk, mit jelent mindez.

Vizes kaland a Tiszán: újra megrendezték a SUP felvonulást Szolnokon

Immár harmadszor rendezték meg a SUP felvonulást Szolnokon

Deszkára pattantak és együtt eveztek. Ismét megrendezték a SUP felvonulást Szolnokon.