49 perce
Megvan, ki rongálta meg a vonatokat Újszászon
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.
Óriási a torlódás Szolnoknál, busszal ütközött egy autó, mutatjuk a helyszínt
A baleset a 442-és főút és Vörösmező út találkozásánál történt.
Mentőhelikopter szállt le a ceglédi belvárosban: sürgős mentésre szorult egy kisgyermek
Sajtóhírek szerint egy kisgyermek mentéséhez érkezett mentőhelikopter kedden Ceglédre.
Kiderült, ki követte el minden idők legnagyobb vasúti rongálását Újszászon, megindult a hajsza utána
Rongálásra sajnos már korábban is akadt példa, ilyen mértékű rombolást azonban eddig nem tapasztalt a MÁV. Az újszászi vonatrongálással kapcsolatban megszólalt a rendőrség is.
Rejtélyes feliratok hozták lázba a szolnoki belváros járókelőit, teli lett velük az egyik utca
Szokatlan dolog történt. Feliratok jelentek meg a járdán Szolnokon a Szapáry utca egyes részein. A közösségi oldalon arra keresnek választ néhányan, mit jelentenek a krétával írt jelzések.
Bomba hír: szerdán reggel itt lehet majd először kapni az ország tortáját
Édesszájú olvasóink bizonyára örülnek majd a hírnek! Mint minden évben, idén is elkészült Magyarország tortája, amely augusztus 19-től városunk patinás cukrászdájában, a Marcipánban is kapható. A 2025-ös tortát a 140. születésnapját ünneplő Dobos-torta receptje ihlette, ám egy igazán kreatív csavarral álmodták újra alktói.
Kelepcébe csalták a vonatrongálót, félelmetes magyarázatot adott a történtekre
Megdöbbentő eset rázta meg a Jászkunságot vasárnap. A MÁV történetének legdurvább rongálása történt Újszász közelében, melyben egy KISS motorvonat esett áldozatul. A rendőrség most közleményt adott ki az újszászi vonatrongálás ügyében.
Rangos állami kitüntetést kapott Rubint Réka
Állami kitüntetéssel ismerték el a jászberényi születésű Rubint Réka több évtizedes munkáját. A fitneszedző a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át, amit hatalmas megtiszteltetésként és új erőforrásként él meg a folytatáshoz.
Rémálommá vált az út a szétvert vonaton, felkavaró hír terjed Újszászon
Országos közfelháborodást okozott, miszerint vasárnap éjjel valaki szétvert egy modern motorvonatot az újszászi vasútállomáson. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi káron túl a vonalon ingázó utazóközönséget is veszteség érte, mert a korszerű, ám a történtek után felújításra szoruló szerelvény hosszú időre kiesik a forgalomból. Az újszászi vonatrongálás nyomában jártunk.