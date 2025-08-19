Megvan, ki rongálta meg a vonatokat Újszászon

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Fotó: Mészáros János

Óriási a torlódás Szolnoknál, busszal ütközött egy autó, mutatjuk a helyszínt

Fotó: Mészáros János

A baleset a 442-és főút és Vörösmező út találkozásánál történt.

Mentőhelikopter szállt le a ceglédi belvárosban: sürgős mentésre szorult egy kisgyermek

Fotó: Facebook.com / Dél-Pest Megyei Panoráma

Sajtóhírek szerint egy kisgyermek mentéséhez érkezett mentőhelikopter kedden Ceglédre.

Kiderült, ki követte el minden idők legnagyobb vasúti rongálását Újszászon, megindult a hajsza utána

Forrás: MÁV

Rongálásra sajnos már korábban is akadt példa, ilyen mértékű rombolást azonban eddig nem tapasztalt a MÁV. Az újszászi vonatrongálással kapcsolatban megszólalt a rendőrség is.

Rejtélyes feliratok hozták lázba a szolnoki belváros járókelőit, teli lett velük az egyik utca

Mit jelentenek a feliratok a Szapáry utca kövezetén? Ez foglalkoztat néhány járókelőt

Forrás: Szolnokon Hallottam Nyilvános csoport Facebook-oldal

Szokatlan dolog történt. Feliratok jelentek meg a járdán Szolnokon a Szapáry utca egyes részein. A közösségi oldalon arra keresnek választ néhányan, mit jelentenek a krétával írt jelzések.

Bomba hír: szerdán reggel itt lehet majd először kapni az ország tortáját

Borsos Krisztián, a Marcipán Cukrászda munkatársa szervírozza a vendégeknek Magyarország tortáját.

Fotó: Nagy Balazs

Édesszájú olvasóink bizonyára örülnek majd a hírnek! Mint minden évben, idén is elkészült Magyarország tortája, amely augusztus 19-től városunk patinás cukrászdájában, a Marcipánban is kapható. A 2025-ös tortát a 140. születésnapját ünneplő Dobos-torta receptje ihlette, ám egy igazán kreatív csavarral álmodták újra alktói.

Kelepcébe csalták a vonatrongálót, félelmetes magyarázatot adott a történtekre

Az egyik ablak, mely az újszászi vonatrongálás során sérült meg

Forrás: police.hu

Megdöbbentő eset rázta meg a Jászkunságot vasárnap. A MÁV történetének legdurvább rongálása történt Újszász közelében, melyben egy KISS motorvonat esett áldozatul. A rendőrség most közleményt adott ki az újszászi vonatrongálás ügyében.

Rangos állami kitüntetést kapott Rubint Réka

Állami kitüntetést kapott Rubint Réka Fotó: bors

Állami kitüntetéssel ismerték el a jászberényi születésű Rubint Réka több évtizedes munkáját. A fitneszedző a Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehette át, amit hatalmas megtiszteltetésként és új erőforrásként él meg a folytatáshoz.

Rémálommá vált az út a szétvert vonaton, felkavaró hír terjed Újszászon

Újszászi vonatrongálás: a rendőrség által nagy erőkkel keresett tettes egy ilyen, Vitorlás InterRégió Kiss típusú motorvonatot rongált meg. Kedden a város vasútállomásán tájékozódtunk a helyi pályaudvaron az utasok által felvetett problémákról Fotó: Mészáros János

Országos közfelháborodást okozott, miszerint vasárnap éjjel valaki szétvert egy modern motorvonatot az újszászi vasútállomáson. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi káron túl a vonalon ingázó utazóközönséget is veszteség érte, mert a korszerű, ám a történtek után felújításra szoruló szerelvény hosszú időre kiesik a forgalomból. Az újszászi vonatrongálás nyomában jártunk.