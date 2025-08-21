Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: a Szapáry úton történt újabb utcai verekedés Szolnokon

Fotó: Szoljon.hu

Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit

A támadó gyorsan a földön találta magát Szolnokon, a Szapáry utcai hamburgerező előtt történt összecsapásnál – derült ki egy videófelvételből. Újabb nyílt utcai verekedés történt Szolnokon.

Négy napon át nem lesz melegvíz a szolnoki Széchenyi lakótelepen – mutatjuk az okot

Négy napig melegíteni kell a vizet a Széchenyi lakótelepen Szolnokon

Forrás: ÚN Archív

Szeptemberben néhány napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás a szolnoki Széchenyi városrészben – adta hírül a szolgáltató, illetve tájékoztatta minderről a lakótelepen élőket Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő.

Megáldották az összeöntött búzát Tomajmonostorán

Búzaösszeöntés és kenyérszentelés a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem Program ünnepségén Tomajmonostorán

Forrás: Beküldött fotó

A Római Katolikus Templom előtt tartották a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem Program tomajmonostorai Búzaösszeöntő és Új Kenyér Ünnepét augusztus 20-án. Ökörfogat vitte be a több zsák búzát.

Furcsa anyagot találtak a helyszínen a lakók, amikor a hatalmas rakterű fehér furgon elhajtott

Illegális szemétlerakás Szolnokon: videó rögzítette az esetet, a szolgáltató feljelentést tett

Forrás: NHSZ

Megáll egy fehér terherautó, kiszállnak belőle, jönnek-mennek a jármű környékén, majd elhajtanak. Kiderült, a járműben ülők szemetet vittek egy szolnoki szelektív gyűjtőbe. Csakhogy nem odaillő hulladékot. Pechjükre kamera rögzítette az illegális szemétlerakásukat.

Nehezen nyílt a garázsajtó, az ország legkeresettebb autóját találták az évtizedes por alatt

Negyven éves Lada került elő egy ceglédi garázsból

Fotó: Facebook.com / Oldtimer Automobil Kft.

Különleges története van annak az autókincsnek, amelyre a minap, egy ceglédi garázsban bukkantak. Egy alig használt, negyven éves Lada lapult a por alatt.

Kiderült, kik verekedtek össze a szolnoki belvárosban, fotón is látni a pusztítást

Utcai verekedés Szolnokon, a Szapáry utcában. Bútordarabokkal támadott egy őrjöngő férfi

Fotó: police.hu

Megvan, mi vezetett a keddi, Szapáry úti balhéhoz. A rendőrség közölte, az utcai verekedés Szolnok egyik frekventált részén azt követően tört ki, hogy egy férfi őrjöngeni, majd fenyegetőzni kezdett. Kiderült az is, az őt megfékező férfi ellen is eljárás indult.

Átrepesztenek a záróvonalon és a szabályosan közlekedőket szidják a hírhedtté vált szakaszon

Több tábla jelzi a sebességkorlátozást Szolnok és Tószeg között. Ám még mindig vannak, akik „nem látják” ezeket a jelzéseket Forrás: Gyuricza Miklós polgármester Facebook-oldala

Veszélyes útszakasznak számított a 4625-ös út, különösen a 7-es kilométerszelvényénél történt sok baleset. Emiatt néhány hónappal ezelőtt módosult a forgalmi rend, új táblák kerültek ki az út mellé Tószeg és Szolnok között. Sokan azonban figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozást.