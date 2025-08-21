augusztus 21., csütörtök

Újabb nyílt utcai verekedés történt Szolnokon

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Összefoglaló: a Szapáry úton történt újabb utcai verekedés Szolnokon
Újabb utcai verekedés tört ki Szolnokon, deszkával ütöttek egy földön fekvő férfit 

A támadó gyorsan a földön találta magát Szolnokon, a Szapáry utcai hamburgerező előtt történt összecsapásnál – derült ki egy videófelvételből. Újabb nyílt utcai verekedés történt Szolnokon.

Négy napon át nem lesz melegvíz a szolnoki Széchenyi lakótelepen – mutatjuk az okot

melegvíz
Négy napig melegíteni kell a vizet a Széchenyi lakótelepen Szolnokon
Forrás: ÚN Archív

Szeptemberben néhány napra szünetel majd a melegvíz-szolgáltatás a szolnoki Széchenyi városrészben – adta hírül a szolgáltató, illetve tájékoztatta minderről a lakótelepen élőket Tasnádi Zoltán önkormányzati képviselő.

Megáldották az összeöntött búzát Tomajmonostorán

Búzaösszeöntés és kenyérszentelés a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem Program ünnepségén Tomajmonostorán
Forrás: Beküldött fotó

A Római Katolikus Templom előtt tartották a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem Program tomajmonostorai Búzaösszeöntő és Új Kenyér Ünnepét augusztus 20-án. Ökörfogat vitte be a több zsák búzát.

Furcsa anyagot találtak a helyszínen a lakók, amikor a hatalmas rakterű fehér furgon elhajtott

Illegális szemétlerakás Szolnokon: videó rögzítette az esetet, a szolgáltató feljelentést tett
Forrás: NHSZ

Megáll egy fehér terherautó, kiszállnak belőle, jönnek-mennek a jármű környékén, majd elhajtanak. Kiderült, a járműben ülők szemetet vittek egy szolnoki szelektív gyűjtőbe. Csakhogy nem odaillő hulladékot. Pechjükre kamera rögzítette az illegális szemétlerakásukat.

Nehezen nyílt a garázsajtó, az ország legkeresettebb autóját találták az évtizedes por alatt

Negyven éves Lada került elő egy ceglédi garázsból
Fotó: Facebook.com / Oldtimer Automobil Kft.

Különleges története van annak az autókincsnek, amelyre a minap, egy ceglédi garázsban bukkantak. Egy alig használt, negyven éves Lada lapult a por alatt.

Kiderült, kik verekedtek össze a szolnoki belvárosban, fotón is látni a pusztítást

Utcai verekedés Szolnokon, a Szapáry utcában. Bútordarabokkal támadott egy őrjöngő férfi
Fotó: police.hu

Megvan, mi vezetett a keddi, Szapáry úti balhéhoz. A rendőrség közölte, az utcai verekedés Szolnok egyik frekventált részén azt követően tört ki, hogy egy férfi őrjöngeni, majd fenyegetőzni kezdett. Kiderült az is, az őt megfékező férfi ellen is eljárás indult.

Átrepesztenek a záróvonalon és a szabályosan közlekedőket szidják a hírhedtté vált szakaszon

Több tábla jelzi a sebességkorlátozást Szolnok és Tószeg között. Ám még mindig vannak, akik „nem látják” ezeket a jelzéseket Forrás: Gyuricza Miklós polgármester Facebook-oldala

Veszélyes útszakasznak számított a 4625-ös út, különösen a 7-es kilométerszelvényénél történt sok baleset. Emiatt néhány hónappal ezelőtt módosult a forgalmi rend, új táblák kerültek ki az út mellé Tószeg és Szolnok között. Sokan azonban figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozást.

Káprázatos lézerparádé és tűztánc koronázta meg az ünnepet a Jászság fővárosában

 

Hagyományosan szentmisével kezdődött az államalapítás ünnepe Jászberényben. Az augusztus 20-i városi emlékezést követően délután színes családi programkavalkád várta az érdeklődőket a Margit-szigeten. Tűzijáték helyett látványos lézershow és tűztánc zárta a rendezvényt.

 

