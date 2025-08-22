1 órája
Tragédia Ceglédnél: embert gázolt a vonat
Szeptembertől minden autós százezreket fizet, akkor is, ha nem ő a hibás
Július 5-től új korszak kezdődött az utakon. A biztonsági öv használat elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe, ami annyit jelent, hogy ha a VÉDA-kapuk és mobil kamerák kiszúrják, hogy valaki nem kapcsolta be az övet, akkor nem az utas, hanem az autó üzembentartója kapja a bírságot. Szeptember 18-ával pedig hatályba kerül az a rendelet is, ami az ilyenkor fizetendő büntetés mértékét határozza meg. Nem lesz olcsó!
Furcsa tárgy volt a szétvert vonat utolsó kocsijában, ezzel okozták az óriási bajt
Közleményt adott ki az ügyészség a személyvonatot megrongáló férfi ügyében. Az újszászi vonatrongálás felborzolta a kedélyeket az egész városban.
Balesetek napja a Jászkunságban: több eset miatt is riasztották a hatóságot
Több baleset történt és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek a rendőrök csütörtökön.
Mindenkit sokkolt a brutális csecsemőgyilkosság: kiderült, kit gyanúsítanak a szörnyűséggel
Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye. Péntekre kiderült, hogy ki a sokkoló eset gyanúsítottja. Sajnos hasonló eset már a Jászkunságban is történt...
Brutális baleset bénította a forgalmat a 4-esen, törmelékek mindenhol
Brutális baleset történt Kenderesen, ahol egy autó kidöntött egy villanyoszlopot, majd az árokba hajtott.
Hajnalban rántotta ki a Tiszából az óriást, a csónakban már látszott, közel a világrekord
Óriási halat fogtak a minap a Tiszán. A kapitális harcsa Szolnoknál akadt horogra.
Gázolt a vonat Ceglédnél, a környéket lezárták, mindenhol rendőröket és tűzoltókat látni
Mintegy háromszázan utaztak azon a vonaton, mely Ceglédnél elütött egy embert péntek délelőtt. A helyszínen jártunk!
A rendőrség jól ismeri az utcai verekedés érintettjét, itt a lista, mit lehet róla tudni
Elrendelték egy nagy balhét okozó férfi letartóztatását. Az utcai verekedés Szolnokon történt, a belvárosban.
Egy természetfeletti lény legendája máig izgalomban tartja a jászsági város lakóit
Lovagok, komédiások, mutatványosok, kobzosok, mitikus lények lepték el Jászfényszarut augusztus 17-én, vasárnap. A Lumina Cornu Szerepjáték Klub második alkalommal rendezte meg a Sárkánygödör Vigadalmat, melynek fókuszában egy kalandokkal teli helyi legenda állt. De vajon régen tényleg egy természetfeletti lény élt a település határában található tóban? Ezt próbálták kideríteni a fantáziavilág felfedezői.