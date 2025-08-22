Tragédia Ceglédnél: embert gázolt a vonat

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: péntek délelőtt Cegléden súlyos vasúti baleset történt, ahol egy személyvonat ütött el egy embert

Fotó: Nagy Balázs

Szeptembertől minden autós százezreket fizet, akkor is, ha nem ő a hibás

A VÉDA kapuk ezentúl árgus szemmel ellenőrzik az biztonsági öv használatát! A büntetés pedig ezentúl az üzembentartó postaládájában landol! Fotó: Mészáros János

Július 5-től új korszak kezdődött az utakon. A biztonsági öv használat elmulasztása bekerült az objektív felelősség körébe, ami annyit jelent, hogy ha a VÉDA-kapuk és mobil kamerák kiszúrják, hogy valaki nem kapcsolta be az övet, akkor nem az utas, hanem az autó üzembentartója kapja a bírságot. Szeptember 18-ával pedig hatályba kerül az a rendelet is, ami az ilyenkor fizetendő büntetés mértékét határozza meg. Nem lesz olcsó!

Furcsa tárgy volt a szétvert vonat utolsó kocsijában, ezzel okozták az óriási bajt

A gyanusított egy üvegtörő kalapáccsal zúzott szét tíz ablakot a vonaton

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség

Közleményt adott ki az ügyészség a személyvonatot megrongáló férfi ügyében. Az újszászi vonatrongálás felborzolta a kedélyeket az egész városban.

Balesetek napja a Jászkunságban: több eset miatt is riasztották a hatóságot

A Készenléti Rendőrség megjelenését számos erőszakos cselekmény indokolta Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Több baleset történt és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek a rendőrök csütörtökön.

Mindenkit sokkolt a brutális csecsemőgyilkosság: kiderült, kit gyanúsítanak a szörnyűséggel

Ismét egy brutális csecsemőgyilkosság híre rázta meg az országot

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Az egész országot megrázta a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye. Péntekre kiderült, hogy ki a sokkoló eset gyanúsítottja. Sajnos hasonló eset már a Jászkunságban is történt...

Brutális baleset bénította a forgalmat a 4-esen, törmelékek mindenhol

Villanyoszlopot döntött ki egy autó Kenderesen, majd az árokba hajtott

Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

Brutális baleset történt Kenderesen, ahol egy autó kidöntött egy villanyoszlopot, majd az árokba hajtott.

Hajnalban rántotta ki a Tiszából az óriást, a csónakban már látszott, közel a világrekord

Gigászi harcsát fogott Kertész Géza Szolnoknál

Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Óriási halat fogtak a minap a Tiszán. A kapitális harcsa Szolnoknál akadt horogra.

Gázolt a vonat Ceglédnél, a környéket lezárták, mindenhol rendőröket és tűzoltókat látni

A rendőrök a balesetnél helyszíneltek

Fotó: Nagy Balázs

Mintegy háromszázan utaztak azon a vonaton, mely Ceglédnél elütött egy embert péntek délelőtt. A helyszínen jártunk!

A rendőrség jól ismeri az utcai verekedés érintettjét, itt a lista, mit lehet róla tudni

Elrendelték egy nagy balhét okozó férfi letartóztatását. Az utcai verekedés Szolnokon történt, a belvárosban.

Egy természetfeletti lény legendája máig izgalomban tartja a jászsági város lakóit