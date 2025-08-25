augusztus 25., hétfő

Lajos, Patrícia névnap

Összefoglaló

30 perce

Rejtélyes besurranó fosztogatta a ceglédi üzleteket

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: bejárta a helyi üzleteket, mindenfélét lopott egy rejtélyes ceglédi tolvaj Fotó: Kallus György / Világgazdaság / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Sorra tűntek el a dolgok a ceglédi boltokból, fantomszerű besurranó nyomára bukkantak

Se munkahelye, se jövedelme. A helyi boltokat fosztogatta a rejtélyes ceglédi tolvaj, így pénzelve gyötrő szenvedélyét.

Kubai életérzés a Tisza partján

Eluralkodott a kubai hangulat a szolnoki Hild téren, táncra perdültek a szolnokiak Fotó: Kiss János

Szombat este ismét megtelt élettel a Hild tér. A Szolnok Esti Láz táncestjén salsa és bachata ritmusok mozgatták meg a közönséget, miközben a latios zenét a budapesti Team Gusto Cubano zenekar hozta el Szolnokra.

Tömegével készültek a szelfik a mókás show sztárjaival, de más érdekesség is történt a családi napon

Bing Nyuszi és barátja, Soula felrobbantotta a nézőteret a Polgárőr Családi Napon Jászalsószentgyörgyön Fotó: Pesti József

Újra élettel, vidám társaságokkal telt meg a Vadaspark augusztus 23-án szombaton Jászalsószentgyörgyön. A természet ölelésében immár negyedik alkalommal rendezték meg a Polgárőr Családi Napot, mely gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínált. A rendezvényen az is kiderült, ki kapta idén a Jászalsószentgyörgy Községért Díjat.

Fogát összeszorítva küzdött a tóban élete halával, amikor meghallotta a vízből a furcsa zajt

Hajdu Krisztián kitartása kivételes fogást eredményezett. Kapitális harcsa akadt horogra Jászjákóhalmán Fotó: Facebook.com / Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület

Kivételes képsorokat osztottak meg egy jászjákóhalmi horgászatról. Rendhagyó módon küzdött meg a horgász a kapitális harcsa csónakba emeléséért. Fantasztikus fogás született a tavon.

Egyszerre tűnt el a pénz a város összes bankautomatájából, furcsa bejelentések jöttek

A bankautomaták kapcsán több lakossági panasz is megfogalmazódott
Fotó: Huszár Márk / Forrás: Illusztráció

Több helyi lakos is panasszal élt Abonyban, az ügyben a település polgármestere is megszólalt. A városban található bankautomaták ugyanis havi rendszerességgel kiürülnek bizonyos időszakokban, és a tapasztalatok alapján meghibásodások miatt sokszor akadozik azok használhatósága is.

Óriási meccsek a Magyar Kupában, a Szajol az egész ország legjobban várt ellenfelét kapta

A fehér mezes szolnoki csapat a következő kupakörben is továbbjutásnak akar örülni Fotó: Nagy Balázs

A labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait hétfő este sorsolták az M4 Sport stúdiójában. Vármegyénket öt csapat képviseli a legjobb 64 között. Közülük a Szajol kapott illusztris ellenfelet, hiszen a kétszeres címvédő Paks együttesét fogadhatja majd a szeptember 13–14-i hétvégén.

Indul az új évad a Szigligetiben, ezeket az előadásokat nézhetjük idén

Ünnepi társulati üléssel vette kezdetét a 2025/26-os színházi évad Szolnokon. A Szigligeti Színházban hétfőn értékelte az elmúlt évad sikereit, bemutatta az új darabokat, és átadta a közönségszavazatok alapján járó díjakat is.


 


 



 



 



 



 




 

 

