Hol lehet a kamionos? Hetek óta hiába kutatnak a sofőr után
Eltűnt egy kamionos, hetek óta nem találják az óriási jármű sofőrjét
Egy meleg nyári napon, egy forgalmasabb útszakaszon történt egy eset, amely mindenkinek tanulságokkal szolgálhat. Úgy tűnik, hogy a segítségnyújtás az utakon nem mindenki számára alapvető, és sokan inkább félrenéznek, még annak ellenére is, hogy sokszor minden perc életet menthet...
Beszakadt az út egy hűtőkocsi alatt Karcagon, drámai pillanatokat élt át a sofőr
Riasztó pillanatok zajlottak le a piaccsarnok mellett kedden délelőtt. Az útbeszakadás Karcagon megdöbbentő volt: egy leparkolt hűtőkocsi hátsó kereke alatt omlott be az aszfalt.
Reggelre rossz szagú anyag árasztotta el a kerteket, egyenesen a földből tört fel
A terjengő bűz elviselhetetlen, de talán az még kellemetlenebb, hogy a talaj is átitatódott. Újszász egyik utcájában már többször elöntötte a szennyvíz a kerteket.
Szolnok 950: lehetséges-e minimális pénzből maximálisat kihozni? Ilyen programok várnak ránk
A jelek szerint igen. A Szolnok Napja 2025-ös programjai kapcsán tartott hétfői sajtótájékoztatón legalábbis ez hangzott el. A város számtalan programmal, a Légierő Zenekar új gyepshow-val készül. Lesz közös nyereményjáték és vasúti kiállítás. De még a művház is postává változik, ahol szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között bocsátanak ki egy különleges dolgot.
Napok óta erről beszél a város, ebből a tóból bukkant elő az idegen
Szokatlan jelenetnek lehettek tanúi múlt vasárnap az abonyi Mikes-tónál a helyiek. Egy búvár Abonyban ugyanis ritkán tűnik fel, ezért érthetően sokan meglepődtek. A nem mindennapi látvány története gyorsan terjedt a városban. Kiderült, hogy mit láttak aznap a szemtanúk.