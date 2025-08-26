augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Hol lehet a kamionos? Hetek óta hiába kutatnak a sofőr után

Címkék#baleset#Készenléti Rendőrség#összefoglaló

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a segítségnyújtás az utakon sokak számára nem természetes, pedig a jól meghozott döntés életet menthet
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Eltűnt egy kamionos, hetek óta nem találják az óriási jármű sofőrjét

Egy meleg nyári napon, egy forgalmasabb útszakaszon történt egy eset, amely mindenkinek tanulságokkal szolgálhat. Úgy tűnik, hogy a segítségnyújtás az utakon nem mindenki számára alapvető, és sokan inkább félrenéznek, még annak ellenére is, hogy sokszor minden perc életet menthet...

Beszakadt az út egy hűtőkocsi alatt Karcagon, drámai pillanatokat élt át a sofőr

Fotó: Beküldött

Riasztó pillanatok zajlottak le a piaccsarnok mellett kedden délelőtt. Az útbeszakadás Karcagon megdöbbentő volt: egy leparkolt hűtőkocsi hátsó kereke alatt omlott be az aszfalt.

Reggelre rossz szagú anyag árasztotta el a kerteket, egyenesen a földből tört fel

Újszász egyik utcájában már többször elöntötte a szennyvíz a kerteket Fotó: Mészáros János

A terjengő bűz elviselhetetlen, de talán az még kellemetlenebb, hogy a talaj is átitatódott. Újszász egyik utcájában már többször elöntötte a szennyvíz a kerteket.

Szolnok 950: lehetséges-e minimális pénzből maximálisat kihozni? Ilyen programok várnak ránk

Nem unatkozik majd az, aki a Szolnok Napja 2025-ös programjainak többségén részt szeretne venni. A jubileumi városnap programfüzete ráadásul egy különleges nyereményjátékot is tartogat az ünneplőknek Fotó: Nagy Balázs

A jelek szerint igen. A Szolnok Napja 2025-ös programjai kapcsán tartott hétfői sajtótájékoztatón legalábbis ez hangzott el. A város számtalan programmal, a Légierő Zenekar új gyepshow-val készül. Lesz közös nyereményjáték és vasúti kiállítás. De még a művház is postává változik, ahol szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között bocsátanak ki egy különleges dolgot.

Napok óta erről beszél a város, ebből a tóból bukkant elő az idegen

A helyszín, ahol a búvárt látták az abonyiak
A Mikes-tó azon része, ahol a búvárt látták. A helyiek szerint itt sekélyebb a víz, az ellentétes oldalon valamivel magasabb lehet a vízállás
Fotó: Nagy Balázs

Szokatlan jelenetnek lehettek tanúi múlt vasárnap az abonyi Mikes-tónál a helyiek. Egy búvár Abonyban ugyanis ritkán tűnik fel, ezért érthetően sokan meglepődtek. A nem mindennapi látvány története gyorsan terjedt a városban. Kiderült, hogy mit láttak aznap a szemtanúk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu