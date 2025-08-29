A közösség úgy döntött, megválik legnagyobb kincsétől, amelyhez mindenki ragaszkodott

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: mit tehet és mit nem a szolnoki közterület-felügyelet? Erre adott választ a város Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Rendőr helyett közteres állta el az autó útját, sokkal több mindent tehetnek, mint gondolná

Mit tehetnek a közteresek? – erről adott ki tájékoztatást a szolnoki polgármesteri hivatal. Kiderült, a szolnoki közterület-felügyelet nem csupán igazoltathat, de ennél erősebb jogosítványokkal is rendelkezik, eljárást viszont nem indíthat. Hívhatok-e segítségül közterület-felügyelőt játszótéri rendbontáshoz, hajléktalanokhoz, vagy ha valaki szabálytalanul hajt be valahová? Mutatjuk a válaszokat.

A lopás után csörrent meg a tulajdonos telefonja, ilyen hírrel még sosem hívták

A nyitott rács mellett több jele is volt annak, hogy az egyik szalonban még dolgoztak a Tiszavirág üzletházban Fotó: Nagy Balázs / Illusztráció

Megdöbbentő jeleneteket rögzített egy szolnoki üzletház biztonsági kamerája. A Széchényi városrészen található Tiszavirág üzletház egyik szalonja elől egy férfi széket és kukát tulajdonított el, miközben egy kutyát sétáltatott. Az eset azonban nem ért véget ennyivel – a történet később olyan fordulatot vett, amely ritkaságnak számít az ilyen lopásoknál.

Barabás Botond: támogatás nélkül nincsen szórakoztató és értékteremtő színház

Barabás Botond egyszerre a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatója, egyben jeles színjátszója Fotó: Major Angéla

Már az ez év tavaszán tartott sajtótájékoztatón nyilvánosságra hozta a 2025/26-os színházi évadra tervezett műsorát a Tisza-parti teátrum, bizonyítván, napjaink egyre gyorsuló világában időrend a lelke mindennek. Barabás Botond igazgató a korai bejelentéssel azt is jelezte, hogy a Szolnoki Szigligeti Színház háza táján minden a helyén van.

Egyetlen városban készítik a különleges édességet, helyi cukrász árulta el a süticsoda titkát

A Gourmand Cukrászda egyik legkeresettebb desszertje, a habos isler

Fotó: Major Angéla

Szolnok város napja alkalmából nem lehet nem megemlíteni a süteményt, amely országosan óriási ismertségre tett szert. Igen, a szolnoki habos islerről van szó, amely hamarosan felkerülhet a hungarikumok közé, egyedüliként a vármegyeszékhelyről. Mitől különleges ez a sütemény? Honnan indult hódító útjára? Most megtudhatja!

Önként vált meg legnagyobb kincsétől a falu, pedig mindenki ragaszkodott hozzá

Évtizedeken át a falu egyik kiemelt kincse volt, mára viszont már betemették. A törteli termálkúthoz sok lakosnak fűződik személyes emléke, hiszen egykor még fürödtek is meleg vizében a környéken élők. Mutatjuk, hogyan fest ma a környezete.



































