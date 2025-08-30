1 órája
Brutálisan végzett családjával, most az újrakezdés reményében ül a börtönben
Drámai baleset Kisújszállásnál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Mentőhelikopter érkezett a 4-es főút 143-as kilométeréhez, ahol egy kisbusz és két személyautó ütközött össze Kisújszállás közelében. A karambolban többen megsérültek.
Végzett feleségével, majd a halott kislánya mellé tett plüssökkel búcsúzott
Vascsővel verte agyon feleségét, majd saját kétéves kislányát is megfojtotta – így tombolt a családi otthonban a férfi, aki egy napig élt együtt az áldozataival. Az albertirsai családirtó 130-szor sújtott le, gyermekét pedig plüssökkel és cumival fektette le, mielőtt felhívta a segélyhívót és beismerte tettét. A jogerős ítélet szerint életfogytiglant kapott, de 30 év múlva szabadulhat.
Az anya még lekapta a 4 éves kislányt a bicikliről, mielőtt a mindig mosolygós édesapa összeesett
A napokban Szolnokon, a Szántó kórúton történt meg az a megrázó eset, amikor egy édesapa hirtelen összeesett az utcán, felesége és négy esztendős kislánya szeme láttára. Több járókelő is a segítségükre sietett, ők is tisztában voltak azzal, hogy rosszullét esetén minden másodperc döntő lehet.
Ezzel az egyszerű módszerrel minden agresszív sofőr megbékíthető, a legdurvábbaknál is beválik
Szinte mindenki került már olyan helyzetbe, amikor egy ingerült sofőr viselkedése feszültséget szült az utakon. A dudálás, a hirtelen előzések vagy a szitkozódások könnyen elmérgesíthetik a helyzetet, és közúti konfliktussá fajulhatnak, amelyek komoly balesetveszéllyel járnak. Utánajártunk, hogy térségünkben mennyire elterjedt az agresszió az utakon, és hogyan látja a helyzetet egy szakember.
Rekordméretű édesség várta a szolnokiakat, a 950 szeletből semmi nem maradt –galériával, videóval
Szolnok születésnapját idén is sokszínű programokkal ünnepelték az Agóra előtti téren. Az esemény egyik attrakciója Szolnok tortája volt, amely ezúttal 950 szeletből állt, és a város történelmi eseményeit idézte fel a díszítése.