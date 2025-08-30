Brutálisan végzett családjával, most az újrakezdés reményében ül a börtönben

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Fotó: Szakony Attila / Forrás: Illusztráció

Drámai baleset Kisújszállásnál, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Mentőhelikopter érkezett a 4-es főút 143-as kilométeréhez, ahol egy kisbusz és két személyautó ütközött össze Kisújszállás közelében. A karambolban többen megsérültek.

Végzett feleségével, majd a halott kislánya mellé tett plüssökkel búcsúzott

Az albertirsai családirtó 2053-ban szabadulhat feltételesen

Forrás: Részlet a TV2 Tények videójából

Vascsővel verte agyon feleségét, majd saját kétéves kislányát is megfojtotta – így tombolt a családi otthonban a férfi, aki egy napig élt együtt az áldozataival. Az albertirsai családirtó 130-szor sújtott le, gyermekét pedig plüssökkel és cumival fektette le, mielőtt felhívta a segélyhívót és beismerte tettét. A jogerős ítélet szerint életfogytiglant kapott, de 30 év múlva szabadulhat.

Az anya még lekapta a 4 éves kislányt a bicikliről, mielőtt a mindig mosolygós édesapa összeesett

Szolnokon, a Szántó kórúton történt a rosszullét

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A napokban Szolnokon, a Szántó kórúton történt meg az a megrázó eset, amikor egy édesapa hirtelen összeesett az utcán, felesége és négy esztendős kislánya szeme láttára. Több járókelő is a segítségükre sietett, ők is tisztában voltak azzal, hogy rosszullét esetén minden másodperc döntő lehet.

Ezzel az egyszerű módszerrel minden agresszív sofőr megbékíthető, a legdurvábbaknál is beválik

Közúti konfliktusra Szolnokon is akadt már példa bőven

Fotó: Archív / Mészáros János / Forrás: Illusztráció

Szinte mindenki került már olyan helyzetbe, amikor egy ingerült sofőr viselkedése feszültséget szült az utakon. A dudálás, a hirtelen előzések vagy a szitkozódások könnyen elmérgesíthetik a helyzetet, és közúti konfliktussá fajulhatnak, amelyek komoly balesetveszéllyel járnak. Utánajártunk, hogy térségünkben mennyire elterjedt az agresszió az utakon, és hogyan látja a helyzetet egy szakember.

Rekordméretű édesség várta a szolnokiakat, a 950 szeletből semmi nem maradt –galériával, videóval

Szolnok születésnapját idén is sokszínű programokkal ünnepelték az Agóra előtti téren. Az esemény egyik attrakciója Szolnok tortája volt, amely ezúttal 950 szeletből állt, és a város történelmi eseményeit idézte fel a díszítése.