augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Egy életet már nem lehetett megmenteni – mutatjuk a kisújszállási baleset helyszínét

Címkék#parasztház#baleset#m4#üzletház#vízsugár

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: Egy kisbusz és két személyautó ütközött össze a 4-es főúton, Kisújszállás közelében szombat délután
Forrás: MW Archív

Drámai fotók az M4-esen történt balesetről, egy ember meghalt, a sérültekért mentőhelikopterek érkeztek

Szirénák, helikopterek és drámai mentés rázta fel a környéket szombat délután. Az M4-es baleset Kisújszállás mellett több sérülttel és egy halálos áldozattal járt. Mutatjuk a baleset helyszínén készült fotókat.

Lángokban állt egy parasztház Újszászon, perceken múlt a teljes pusztítás

összefoglaló
A tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat
Forrás: MW Archív

Egy hetven négyzetméteres lakatlan parasztház gyulladt ki szombat délután Újszászon. A tűzeset gyors beavatkozást igényelt, a lángokat három vízsugárral fékezték meg a szolnoki hivatásos és önkéntes tűzoltók.

Eladó Szolnok egyik leghíresebb üzletháza, videón mutatták meg, mit kap a vevő a pénzéért

Eladó az Onix Üzletház Szolnokon
Fotó: Nagy Balázs

Üresek a közismert szolnoki üzletház emeletei, és nem is véletlenül. Eladósorban van az Onix Üzletház, és van már ötlet arra is, mi lehet az épület sorsa. Kiderült az is, mennyire taksálják a házat.

Óriási változások az új KRESZ-ben, eddig sosem hallott szigorítás került bele

Az új KRESZ mindenkit érinteni fog 
Forrás:  Facebook

Reform a közlekedés történetében. Az új KRESZ szabálya minden közlekedőt érinteni fog.

Gőzfelhőben ünnepelt Szolnok – ilyen volt a város születésnapja – galériával, videóval

nosztalgiavonat
A Szolnok 950 jubileumi rendezvény részeként a nosztalgiavonat megérkezése tette emlékezetessé a napot
Fotó: Nagy Balázs

Szolnok születésnapját különleges programokkal ünnepelték a hétvégén. A nosztalgiavonat érkezése igazi időutazássá tette a város napját, amelyhez koncertek és családi események is kapcsolódtak. Fotókon és videón mutatjuk a különleges eseményt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu