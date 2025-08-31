Egy életet már nem lehetett megmenteni – mutatjuk a kisújszállási baleset helyszínét

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

Összefoglaló: Egy kisbusz és két személyautó ütközött össze a 4-es főúton, Kisújszállás közelében szombat délután

Forrás: MW Archív

Drámai fotók az M4-esen történt balesetről, egy ember meghalt, a sérültekért mentőhelikopterek érkeztek

Szirénák, helikopterek és drámai mentés rázta fel a környéket szombat délután. Az M4-es baleset Kisújszállás mellett több sérülttel és egy halálos áldozattal járt. Mutatjuk a baleset helyszínén készült fotókat.

Lángokban állt egy parasztház Újszászon, perceken múlt a teljes pusztítás

A tűzoltók három vízsugárral oltották el a lángokat

Forrás: MW Archív

Egy hetven négyzetméteres lakatlan parasztház gyulladt ki szombat délután Újszászon. A tűzeset gyors beavatkozást igényelt, a lángokat három vízsugárral fékezték meg a szolnoki hivatásos és önkéntes tűzoltók.

Eladó Szolnok egyik leghíresebb üzletháza, videón mutatták meg, mit kap a vevő a pénzéért

Eladó az Onix Üzletház Szolnokon

Fotó: Nagy Balázs

Üresek a közismert szolnoki üzletház emeletei, és nem is véletlenül. Eladósorban van az Onix Üzletház, és van már ötlet arra is, mi lehet az épület sorsa. Kiderült az is, mennyire taksálják a házat.

Óriási változások az új KRESZ-ben, eddig sosem hallott szigorítás került bele

Az új KRESZ mindenkit érinteni fog

Forrás: Facebook

Reform a közlekedés történetében. Az új KRESZ szabálya minden közlekedőt érinteni fog.

Gőzfelhőben ünnepelt Szolnok – ilyen volt a város születésnapja – galériával, videóval

A Szolnok 950 jubileumi rendezvény részeként a nosztalgiavonat megérkezése tette emlékezetessé a napot

Fotó: Nagy Balázs

Szolnok születésnapját különleges programokkal ünnepelték a hétvégén. A nosztalgiavonat érkezése igazi időutazássá tette a város napját, amelyhez koncertek és családi események is kapcsolódtak. Fotókon és videón mutatjuk a különleges eseményt.