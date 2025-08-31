21 perce
Egy életet már nem lehetett megmenteni – mutatjuk a kisújszállási baleset helyszínét
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Drámai fotók az M4-esen történt balesetről, egy ember meghalt, a sérültekért mentőhelikopterek érkeztek
Szirénák, helikopterek és drámai mentés rázta fel a környéket szombat délután. Az M4-es baleset Kisújszállás mellett több sérülttel és egy halálos áldozattal járt. Mutatjuk a baleset helyszínén készült fotókat.
Lángokban állt egy parasztház Újszászon, perceken múlt a teljes pusztítás
Egy hetven négyzetméteres lakatlan parasztház gyulladt ki szombat délután Újszászon. A tűzeset gyors beavatkozást igényelt, a lángokat három vízsugárral fékezték meg a szolnoki hivatásos és önkéntes tűzoltók.
Eladó Szolnok egyik leghíresebb üzletháza, videón mutatták meg, mit kap a vevő a pénzéért
Üresek a közismert szolnoki üzletház emeletei, és nem is véletlenül. Eladósorban van az Onix Üzletház, és van már ötlet arra is, mi lehet az épület sorsa. Kiderült az is, mennyire taksálják a házat.
Óriási változások az új KRESZ-ben, eddig sosem hallott szigorítás került bele
Reform a közlekedés történetében. Az új KRESZ szabálya minden közlekedőt érinteni fog.
Gőzfelhőben ünnepelt Szolnok – ilyen volt a város születésnapja – galériával, videóval
Szolnok születésnapját különleges programokkal ünnepelték a hétvégén. A nosztalgiavonat érkezése igazi időutazássá tette a város napját, amelyhez koncertek és családi események is kapcsolódtak. Fotókon és videón mutatjuk a különleges eseményt.