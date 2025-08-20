40 perce
Lebuktak a szolnoki tolvajok: a rendőrök a legváratlanabb pillanatban csaptak le
A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.
Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.
A szolnoki tolvajok nem sejtették, hogy őket is figyelik – a végső pillanatban fedték fel kilétüket
Titkos felvétel készült a tiltott módon zsákmányoló társaságról. Épp végeztek piszkos munkájukkal, mikor valakik odaléptek az orvhalászokhoz.
Cipók százait osztották ki az átalakított augusztus 20-i ünnepségen
Az előző évekhez képest idén más képet mutatott Szent István napján a jászkunsági vármegyeszékhely. A 2025-ös augusztus 20-i ünnepség Szolnokon inkább a korábbi városnapi rendezvénysorozatra, esetleg majálisra emlékeztetett.
Felbolydult a Szigligeti Színház jegyirodája, nem véletlenül nagy a mozgolódás
Nagy mozgolódás van mostanság a Szolnoki Szigligeti Színház Táncsics utcai jegyirodájában.
Nagy, sötét tárgy látszott ki a Tiszából, szenzációs leletre bukkant egy csónakázó család
A rekordalacsony vízállás újabb meglepő dolgot hozott a felszínre. A Tisza most olyat mutatott meg, amit ritkán lehet látni: egy kiváló állapotú mamutcsontot!
Veszélyes roncs bukkant elő a Tiszából, a folyó egyik legrejtettebb titkára derült fény
A rendkívül alacsony vízállású Tisza ismét lehetőséget biztosított arra, hogy közvetlen közelről is megnézzük, mi bukkant elő a szőke folyóból a szolnoki Szent István híd közelében. Közvetlen közelről mutatjuk az egyébként veszélyes roncsot – látványos fotókon és videón a Tisza egyik legrejtélyesebb kuriózuma!
Pöfögtek és zúgtak a motorok: legendás veterán gépcsodák lepték el a várost
Minden korosztálynak remek szórakozási lehetőséget kínált a Fény Napok és Fesztivál vasárnapi programja Jászfényszarun. Kora délelőtt különleges veterán járművek gördültek be a városközpontba, ahol több mint 125 gépcsodát vehettek szemügyre a régi autók és motorok szerelmesei. A nap folyamán múltidéző vigadalom, kiállítás és koncertek várták a látogatókat.