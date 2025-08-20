augusztus 20., szerda

Összefoglaló

40 perce

Lebuktak a szolnoki tolvajok: a rendőrök a legváratlanabb pillanatban csaptak le

Címkék#horgász#Tisza-tó#víztorony#erőszak#hőség#támadás#összefoglaló#verseny

A legfontosabb, legérdekesebb híreinkről egy helyen, a napi összefoglaló cikkünkben tájékozódhat.

Szoljon.hu

Összefoglaló: a nap legfontosabb hírei egy helyen.

összefoglaló
Összefoglaló: a legfontosabb hírek egy helyen
Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A szolnoki tolvajok nem sejtették, hogy őket is figyelik – a végső pillanatban fedték fel kilétüket

Nyakzóhálóval ejtettek zsákmányt a szolnoki orvhalászok, de nem sokáig örülhettek a fogásnak Fotó: Facebook.com / Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

Titkos felvétel készült a tiltott módon zsákmányoló társaságról. Épp végeztek piszkos munkájukkal, mikor valakik odaléptek az orvhalászokhoz.

Cipók százait osztották ki az átalakított augusztus 20-i ünnepségen

Szolnokon idén új köntöst kapott az augusztus 20-i ünnepség
Fotó: Nagy Balázs

Az előző évekhez képest idén más képet mutatott Szent István napján a jászkunsági vármegyeszékhely. A 2025-ös augusztus 20-i ünnepség Szolnokon inkább a korábbi városnapi rendezvénysorozatra, esetleg majálisra emlékeztetett.

Felbolydult a Szigligeti Színház jegyirodája, nem véletlenül nagy a mozgolódás

A Szolnoki Szigligeti Színház a 2025/26-os színházi évadban is izgalmas és szórakoztató előadásokat ígér
Forrás: Szolnoki Szigligeti Színház Facebook-oldala

Nagy mozgolódás van mostanság a Szolnoki Szigligeti Színház Táncsics utcai jegyirodájában.

Nagy, sötét tárgy látszott ki a Tiszából, szenzációs leletre bukkant egy csónakázó család

A rekordalacsony vízállás ezúttal mamutcsontokat hozott a felszínre Fotó: Krizsán Sándor

A rekordalacsony vízállás újabb meglepő dolgot hozott a felszínre. A Tisza most olyat mutatott meg, amit ritkán lehet látni: egy kiváló állapotú mamutcsontot!

Veszélyes roncs bukkant elő a Tiszából, a folyó egyik legrejtettebb titkára derült fény

A Tisza egyik legrejtélyesebb roncsa a szolnoki Szent István híd közelében található uszály maradványa
Fotó: Nagy Balázs

A rendkívül alacsony vízállású Tisza ismét lehetőséget biztosított arra, hogy közvetlen közelről is megnézzük, mi bukkant elő a szőke folyóból a szolnoki Szent István híd közelében. Közvetlen közelről mutatjuk az egyébként veszélyes roncsot – látványos fotókon és videón a Tisza egyik legrejtélyesebb kuriózuma!

Pöfögtek és zúgtak a motorok: legendás veterán gépcsodák lepték el a várost

Veterán jármű találkozó is színesítette a Fény Napok és Fesztivál vasárnapi programját Jászfényszarun Fotó: Pesti József

Minden korosztálynak remek szórakozási lehetőséget kínált a Fény Napok és Fesztivál vasárnapi programja Jászfényszarun. Kora délelőtt különleges veterán járművek gördültek be a városközpontba, ahol több mint 125 gépcsodát vehettek szemügyre a régi autók és motorok szerelmesei. A nap folyamán múltidéző vigadalom, kiállítás és koncertek várták a látogatókat.

 



 



 



 



 

 

 

