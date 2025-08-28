55 perce
Rendőrség: nem marad őrizetlenül Szolnok éjszaka sem
Éjjelente nem két rendőr járőrözik Szolnokon – a rendőrség elmondta a valóságot az elmúlt hetek eseményeiről
Gyakorlatilag minden mutatóban javultak Szolnok bűnügyi statisztikái 2025-ben az előző évhez képest – mondta el egy csütörtöki háttérbeszélgetésen a vármegyei rendőrfőkapitány és a szintén jelen lévő Szolnok város rendőrkapitánya. A rendőrség azokra a közelmúltbeli hírekre reagált, amelyek Szolnok közbiztonsága és a szolnoki rendőrség munkája kapcsán nem feltétlenül a valóságot tükrözték.
A gyalogosnak sincs pardon, ekkora bírságot kap, aki kerékpárúton sétál
Különös jelenet keltett feltűnést a közösségi médiában. Az egyik szolnoki helyi csoportban közzétett fotón jól látszik, hogy gyalogosok lepték el a bicikliseknek kialakított utat. A szolnoki vasútállomásnál lévő szakaszon több tucat járókelő közlekedett, ezzel teljesen kiszorítva a bringásokat a számukra kialakított sávból. Kérdés azonban, hogy jogosan tették-e? Utánajártunk!
Jön a pusztító porvihar? Ilyen időjárásra számíthatunk a következő napokban
Már azt gondolhattuk volna, hogy a hajnali lehűlés hoz némi változást és felfrissíti majd a levegőt. Azonban az időjárás-előrejelzés teljesen mást mond, ugyanúgy maradt a tikkasztó kánikula, ráadásul tovább is emelkedhet a hőmérséklet, és a szél is meglepetést hozhat magával.
Nagy bejelentés várható: új üzlet nyílik a belvárosban, ennek mindenki örül majd
Ön is kíváncsi, hogy mi készül a város egyik legnagyobb üzletében? Hamarosan dinamikus ütemben zajlanak majd a munkálatok a Pelikán Bevásárlóközpont földszintjén. A Spar helyén ugyanis a új üzlet nyílik a közeljövőben és most óriási lázban tartja a város lakóit, hogy vajon mi lesz majd az. Tippek már vannak, de mi az igazság?
Fejvesztve rohant a hulladékudvarba a férfi, miután rájött, mit felejtett a DVD-lejátszóban
Előfordul, hogy valaki túl gyorsan válik meg a régi holmiktól. Egy szolnoki férfi is így járt nemrég: beadta öreg DVD-lejátszóját, majd pár óra múlva fejvesztve rohant vissza a hulladékudvarba. Az eset jól mutatja, mennyire fontos, hogy a lakosság tudja: a hulladékudvarok nemcsak arra valók, hogy megszabaduljunk a feleslegessé vált lomoktól, hanem arra is, hogy biztonságosan, ellenőrzött körülmények között tegyük ezt meg. Az NHSZ szolnoki hulladékudvarában jártunk, hogy megnézzük, pontosan hogyan működik egy ilyen telep, mit lehet odavinni, és miért jó ez a városlakóknak.
Főutat akartak a lakók, egészen mást kapnak helyette
Ahogyan arról korábban beszámoltunk, fontos kezdeményezés történt a szolnoki Széchenyi lakótelep egyik utcáját illetően. A közlekedésbiztonság növelése érdekében a Bartók Béla út főúttá nyilvánításáról a városrész önkormányzati képviselője, Rehó János kezdeményezett szavazást, melynek eredményét továbbította az önkormányzat felé. Megkérdeztük, hol tart most az ügy.
Érkezik egy 215 milliárdos csomag, fejlesztések sora indulhat a térségben
Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő fontos bejelentést tett a térség jövőjéről. A fejlesztések összértéke több mint 200 milliárd forint, és több települést is érintenek. Mutatjuk részletesen a tervezett projekteket.